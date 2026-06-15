Macron fokozná a nyomást Oroszországon

Az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások eddig amerikai közvetítéssel zajlottak, az európaiak nélkül, s Washington az elmúlt időszakban elsősorban a február 28-án Iránban kirobbantott konfliktus rendezésére összpontosított.

Az európaiak azt is remélik, hogy a Hetek csúcstalálkozóján Donald Trumpot vissza tudják terelni egy kiegyensúlyozottabb, Ukrajnát támogató pozícióba, miközben az amerikai delegáció területi engedményeket fontolgat Oroszország számára.

Trump „egy olyan szövetséges, aki másfél évvel ezelőtt azt hitte, hogy gyorsan befejezi a háborút Oroszországban, aki látta velünk együtt a nehézségeket, aki már nem finanszírozza a háborús erőfeszítéseket” – emlékeztetett a francia elnök az amerikai elnök választási ígéretére, miszerint az elnöki székbe való visszatérést követően 24 órán belül megoldja a konfliktust.

Erőfeszítéseket szinte kizárólag az európaiak tesznek a katonai támogatás és a gazdasági segítségnyújtás terén Ukrajnának

– hívta fel a figyelmet a francia elnök.