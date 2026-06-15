Rendkívüli

Minden idők egyik legnagyobb vb-bukása: Spanyolország nem győzte le a Zöld-foki-szigeteket

ukrajnatrumpfranciaorosz-ukrán háborúelnök

Macron fokozná a nyomást Oroszországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Emmanuel Macron francia államfő reméli, hogy meg tudja győzni Donald Trumpot a hétfő este kezdődő G7-csúcson arról, hogy fokozza a nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 15. 20:30
Emmanuel Macron Fotó: BASTIEN OHIER Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások eddig amerikai közvetítéssel zajlottak, az európaiak nélkül, s Washington az elmúlt időszakban elsősorban a február 28-án Iránban kirobbantott konfliktus rendezésére összpontosított.

Az európaiak azt is remélik, hogy a Hetek csúcstalálkozóján Donald Trumpot vissza tudják terelni egy kiegyensúlyozottabb, Ukrajnát támogató pozícióba, miközben az amerikai delegáció területi engedményeket fontolgat Oroszország számára.

Trump „egy olyan szövetséges, aki másfél évvel ezelőtt azt hitte, hogy gyorsan befejezi a háborút Oroszországban, aki látta velünk együtt a nehézségeket, aki már nem finanszírozza a háborús erőfeszítéseket” – emlékeztetett a francia elnök az amerikai elnök választási ígéretére, miszerint az elnöki székbe való visszatérést követően 24 órán belül megoldja a konfliktust.

Erőfeszítéseket szinte kizárólag az európaiak tesznek a katonai támogatás és a gazdasági segítségnyújtás terén Ukrajnának

– hívta fel a figyelmet a francia elnök.

A G7-csúcsra meghívást kapott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki kedden részt vesz az ukrajnai rendezéséről szóló megbeszélésen, amelyen az amerikai elnök is jelen lesz. 

Az egyeztetés célja, hogy »megállapodjunk az ukránokkal« abban, hogy milyen feltételek mellett lehet békét kötni Oroszországgal 

– mondta a francia elnök, akit az MTI szemlézett.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBalla György

Bravó Balla Gyuri!

Bayer Zsolt avatarja

A fideszes képviselő keményen beolvasott Magyar Péternek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu