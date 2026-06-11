Macron meghívta Zelenszkijt a G7-csúcsra

Macron szerint a megbeszélés célja, hogy a G7-országok ismét közelebb kerüljenek egymáshoz az Ukrajnának nyújtott támogatás kérdésében, beleértve a háborúval kapcsolatos katonai és diplomáciai lépéseket, valamint a hosszú távú segítségnyújtást is.

A csúcstalálkozón várhatóan szó lesz Ukrajna légvédelmi képességeinek erősítéséről, valamint a folyamatos orosz rakétatámadások elleni védekezésről is. A nemzetközi sajtó korábbi értesülései szerint Zelenszkij a találkozón újabb katonai és diplomáciai támogatást kérhet a nyugati szövetségesektől.

Macron mellett Berlin és London is Zelenszkij mellett

A G7-hez kapcsolódó egyeztetések előzménye, hogy a múlt héten Emmanuel Macron, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár Londonban találkozott Volodimir Zelenszkijjel.

A megbeszélésen öt olyan feltételt is megfogalmaztak, amely szerintük szükséges a „tartós és igazságos béke” eléréséhez Ukrajnában.

A franciaországi találkozó nemcsak gazdasági és geopolitikai kérdéseket érint majd, hanem a háború jövőjét meghatározó döntések előkészítésének is fontos fórumává válhat.