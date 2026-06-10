Párizs Putyinnal keménykedik, de Macronnak otthon is csattanhat a pofon a feleségétől + videó

„Franciaország kitart az elkötelezettsége mellett. Partnereink és szövetségeseink számíthatnak ránk” – mondta.
Macron nőügyei és botrányok árnyékolják be Párizst
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt májusban, Macron nőügyei és túlzottan szívélyes viselkedése más női vezetőkkel (például Giorgia Melonival) rendszeresen feszültséget okoznak a házasságában. Nem véletlen, hogy a francia elnök arcán „csattant” pofon Brigitte Macron részéről.
A pofont ugyan az elnök igyekezett elviccelni, azonban hamarosan kiderült, hogy Macron feltehetőleg nem bír a vérével. Egy megjelent könyv szerint ugyanis a francia elnök felesége azután kevert le neki egy pofont, hogy megtalálta azokat az üzeneteket, amelyeket egy iráni színésznőnek, Golshifteh Farahaninak írt. A lapok később arról írtak, hogy a színésznő és az elnök kapcsolata pusztán plátói.
Borítókép: Macron és felesége (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!