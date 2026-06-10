francia elnökMacronorosz-ukrán háború

Párizs Putyinnal keménykedik, de Macronnak otthon is csattanhat a pofon a feleségétől + videó

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Emmanuel Macron Párizsból magabiztosan hirdeti, hogy Oroszország vereséget szenved Ukrajnában, és teljes támogatásáról biztosítja az északi és balti szövetségeseket, odahaza viszont továbbra is a házassági válság árnyékában küszködhet. A köztársasági elnök most éppen a Kreml ukrajnai kudarcáról tartott előadást a nemzetközi porondon. A közösségi oldalakon eközben Macron nőügyeiről csámcsognak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 7:13
Macron és felesége (Fotó: AFP)
Macron és felesége (Fotó: AFP)
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„Franciaország kitart az elkötelezettsége mellett. Partnereink és szövetségeseink számíthatnak ránk” – mondta.

Macron nőügyei és botrányok árnyékolják be Párizst

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt májusban, Macron nőügyei és túlzottan szívélyes viselkedése más női vezetőkkel (például Giorgia Melonival) rendszeresen feszültséget okoznak a házasságában. Nem véletlen, hogy a francia elnök arcán „csattant” pofon Brigitte Macron részéről.

A pofont ugyan az elnök igyekezett elviccelni, azonban hamarosan kiderült, hogy Macron feltehetőleg nem bír a vérével. Egy megjelent könyv szerint ugyanis a francia elnök felesége azután kevert le neki egy pofont, hogy megtalálta azokat az üzeneteket, amelyeket egy iráni színésznőnek, Golshifteh Farahaninak írt. A lapok később arról írtak, hogy a színésznő és az elnök kapcsolata pusztán plátói.

Borítókép: Macron és felesége (Fotó: AFP)

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Pilhál György
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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

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