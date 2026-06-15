Váratlan bejelentés – nem a spanyolok botlása az egyetlen szenzáció a labdarúgó-vb hétfői napján
Egy meccs után, egy súlyos, 5-1-es vereséget követően távozott a szövetségi kapitány a labdarúgó-vb-n. Tunéziáról van szó, amely a svédek ellen szaladt bele a késbe magyar idő szerint hétfő hajnalban. Példátlan döntést hozott a tunéziai szövetség, amely megköszönte Sabri Lamouchi munkáját, aki januárban érkezett a kispadra.
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