Váratlan bejelentés – nem a spanyolok botlása az egyetlen szenzáció a labdarúgó-vb hétfői napján

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Egy meccs után, egy súlyos, 5-1-es vereséget követően távozott a szövetségi kapitány a labdarúgó-vb-n. Tunéziáról van szó, amely a svédek ellen szaladt bele a késbe magyar idő szerint hétfő hajnalban. Példátlan döntést hozott a tunéziai szövetség, amely megköszönte Sabri Lamouchi munkáját, aki januárban érkezett a kispadra.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 20:33
Már nem Sabri Lamouchi a tunéziai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya
Már nem Sabri Lamouchi a tunéziai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Fotó: JULIO CESAR AGUILAR Forrás: AFP
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