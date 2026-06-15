Minden idők egyik legnagyobb vb-bukása: Spanyolország nem győzte le a Zöld-foki-szigeteket

Marc Cucurella nem a spanyolok gólszámát mutatta - Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A második félidei ivószünet után jöttek a spanyol cserék: az eddig a kispadon ülő Lamine Yamal is készülődött. Muszáj volt beküldeni őt, mert ha így megy tovább, az évszázad szégyene esik meg a spanyolokkal. Mintha ekkor kezdte volna felfogni az Európa-bajnok, hogy itt akár pontokat is veszíthet, amely elmondhatatlan szégyen lett volna a számukra. Márpedig a percek múlásával ez egyre inkább fenyegetett, hiszen Llorente helyzeténél, amelyet Vozinha védett, húsz perc sem volt hátra a mérkőzésből.

Yamal a közönségnek integetett, úgy próbálta kérlelni őket, hogy hangosabb üvöltéssel rukkoljanak már ki, hátha ettől felébred a spanyol csapat. A 80. percben Vozinhát a védők háromszor is kisegítették. Szinte felbillent a pálya, akkora fölényben volt Spanyolország, de a hőn áhított gól csak nem akart megszületni.

Ezt már nem lehetett ülve nézni, a közönség egy része elkezdett a kiscsapatnak drukkolni,

de a spanyolok a meddő passzolgatáson túl semmit sem tudtak bemutatni. A 88. percben Oyarzabal lőhetett volna gólt, de ez is kimaradt. Egyre közelebb voltunk az elképesztő csodához. A 90. percben szögletet ért el az afrikai csapat, ez önmagában elképesztő volt, meg az is, hogy a spanyolokat meglegyintette a vereség szele. A bíró 5 perces hosszabbítást jelzett. Heroikus küzdelem alakult ki a világranglista 67. helyezettje, a vb abszolút újonca csodálatosan tartotta magát. Hogy Spanyolországban mit szóltak ehhez? Erről csak sejtéseink vannak, miként arról is, mi járt Pedri fejében, aki sárga lapot érően szabálytalankodott.

Ezen a világbajnokságon a katari csapat pontszerzése volt a legnagyobb szenzáció Svájc ellen – eddig.

Mert bekövetkezett az, amire senki sem gondolt: a 2024-es Európa-bajnok nem tudta legyőzni a Zöld-foki-szigeteket.

Labdarúgó-világbajnokság, H-csoport, 1. forduló: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0-0 (0-0)