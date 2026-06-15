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Minden idők egyik legnagyobb vb-bukása: Spanyolország nem győzte le a Zöld-foki-szigeteket

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Minden idők egyik legnagyobb vb-bukása: Spanyolország nem győzte le a Zöld-foki-szigeteket

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Épeszű ember nem számíthatott arra, ami a labdarúgó-világbajnokság kedd esti mérkőzésén történt Atlantában. A 2024-es Európa-bajnok Spanyolország 0-0-t játszott a világranglista 67. helyezettje, a vb-újonc Zöld-foki-szigetek ellen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 19:56
Vozinha, a Zöld-foki-szigetek csodakapusa Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
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Marc Cucurella of Spain gestures during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Marc Cucurella nem a spanyolok gólszámát mutatta - Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A második félidei ivószünet után jöttek a spanyol cserék: az eddig a kispadon ülő Lamine Yamal is készülődött. Muszáj volt beküldeni őt, mert ha így megy tovább, az évszázad szégyene esik meg a spanyolokkal. Mintha ekkor kezdte volna felfogni az Európa-bajnok, hogy itt akár pontokat is veszíthet, amely elmondhatatlan szégyen lett volna a számukra. Márpedig a percek múlásával ez egyre inkább fenyegetett, hiszen Llorente helyzeténél, amelyet Vozinha védett, húsz perc sem volt hátra a mérkőzésből.

Yamal a közönségnek integetett, úgy próbálta kérlelni őket, hogy hangosabb üvöltéssel rukkoljanak már ki, hátha ettől felébred a spanyol csapat. A 80. percben Vozinhát a védők háromszor is kisegítették. Szinte felbillent a pálya, akkora fölényben volt Spanyolország, de a hőn áhított gól csak nem akart megszületni. 

Ezt már nem lehetett ülve nézni, a közönség egy része elkezdett a kiscsapatnak drukkolni,

de a spanyolok a meddő passzolgatáson túl semmit sem tudtak bemutatni. A 88. percben Oyarzabal lőhetett volna gólt, de ez is kimaradt. Egyre közelebb voltunk az elképesztő csodához. A 90. percben szögletet ért el az afrikai csapat, ez önmagában elképesztő volt, meg az is, hogy a spanyolokat meglegyintette a vereség szele. A bíró 5 perces hosszabbítást jelzett. Heroikus küzdelem alakult ki a világranglista 67. helyezettje, a vb abszolút újonca csodálatosan tartotta magát. Hogy Spanyolországban mit szóltak ehhez? Erről csak sejtéseink vannak, miként arról is, mi járt Pedri fejében, aki sárga lapot érően szabálytalankodott. 

Ezen a világbajnokságon a katari csapat pontszerzése volt a legnagyobb szenzáció Svájc ellen – eddig.

Mert bekövetkezett az, amire senki sem gondolt: a 2024-es Európa-bajnok nem tudta legyőzni a Zöld-foki-szigeteket.

Labdarúgó-világbajnokság, H-csoport, 1. forduló: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0-0 (0-0) 

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