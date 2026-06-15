Moszkva Washington lépésére vár

Emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is kijelentette: elfogadta Donald Trumpnak az ukrajnai helyzet rendezésére vonatkozó javaslatát.
Elkötelezettek vagyunk a tavaly augusztus 15-én Alaszkában elért megállapodások mellett. (…) És természetesen számítunk arra, hogy az amerikai javaslat alapján egyeztetett álláspontot megvalósítják
– jelezte Lavrov.
A miniszter közölte, hogy hétfőn Minszkben Aljakszandr Lukasenka belorusz elnökkel megvitatta a nyugati országok – az Egyesült Államok és az európai államok – szerepét „azoknak a kérdéseknek a rendezésében, amelyek messze túlmutatnak magán az ukrajnai konfliktuson, és az Európában, valamint globális szinten érvényes általános biztonsági elveket érintik”.
Egyetértünk ezekben a kérdésben. Az európaiak a jelenlegi helyzetben téves következtetéseket vonnak le, miszerint Oroszország most vesztésre áll, Ukrajna pedig győzedelmeskedik, ezért ultimátumokat lehet előterjeszteni abban a reményben, hogy Oroszország elfogadja azokat
– nyilatkozott Lavrov, hozzátéve:
Ezek természetesen téves számítások – nem megfelelő célokkal, és illuzórikusak. Ezt megerősítette a három nagykövet – Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nagykövetének – (csütörtöki) látogatása is minisztériumunkban. A helyettesem beszélt velük. Semmi újat nem hoztak
– tette hozzá a miniszter.
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