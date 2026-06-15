Moszkva Washington lépésére vár

Zelenszkij írta alá az ukrán parlament által tavaly decemberben megszavazott 4699–IX számú törvényt, amely kizárja az orosz nyelvet az Európai Charta szerint Ukrajnában védelemre jogosult nyelvek listájáról.

Az európai regionális vagy kisebbségi nyelvek chartájának ratifikálásáról szóló törvény új változata a BBC beszámolója szerint Ukrajnában a belorusz, a bolgár, a gagauz török, az ivrit, a jiddis, a karaim török, a krími tatár, a krími csecsen, a német, az újgörög, a lengyel, a romani, a rumej görög, a román, a szlovák, a magyar, az urumi török és a cseh nyelvre terjed ki.

A törvény indoklása szerint az orosz nyelv kizárása nem sérti Ukrajna Európai Nyelvi Chartából fakadó kötelezettségeit, mert Ukrajnában az orosz, több évszázados dominanciájának köszönhetően, a nemzeti kisebbségek leggyakrabban használt nyelve marad, és nincs ok azt feltételezni, hogy bármi is fenyegetné.