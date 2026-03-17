Az amerikai döntéshozók körében megosztottság tapasztalható: egyes tanácsadók a háború gazdasági következményei – különösen a globális olajpiac instabilitása – miatt a konfliktus mielőbbi lezárását sürgetik, míg mások stratégiai lehetőséget látnak Irán térségbeli befolyásának gyengítésében – számolt be az Origo.
Irán ügyében dönthet Trump: több lehetőséget mérlegel
Az amerikai katonai vezetés több lehetséges forgatókönyvet is kidolgozott arra az esetre, ha Donald Trump elnök az Irán elleni háború lezárása mellett döntene, ám ilyen határozat eddig még nem született. Eközben a konfliktus egyre nagyobb területre terjed ki a Közel-Keleten, miközben Irán továbbra is ellenőrzése alatt tartja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. Mindez azt eredményezi, hogy a háború lezárásának feltételei és időbeli kerete folyamatosan változik, akár naponta is módosulhat.
Ennek megfelelően a haditervek egyaránt tartalmaznak kilépési lehetőségeket és eszkalációs opciókat is, attól függően, milyen irányt választ a politikai vezetés.
A Fehér Ház korábban 4–6 hetes időtartamot jelölt meg a fő katonai célok elérésére, hangsúlyozva, hogy a művelet addig tart, amíg az elnök úgy nem ítéli meg, hogy a célok teljesültek, és az iráni fenyegetés megszűnt. Ugyanakkor az utóbbi időszakban a kilépési stratégiák szerepe felértékelődött, mivel az olajárak emelkednek, és nem egyértelmű, hogy Irán hajlandó lenne-e elfogadni az amerikai feltételeket.
Az amerikai elvárások között felmerült a rezsimváltás, a feltétel nélküli megadás, valamint az iráni nukleáris képességek felszámolása – számolt be az NBC News. Irán ezzel szemben kijelentette, hogy nem kért tűzszünetet, és folytatni kívánja az ellenállást. A konfliktus eközben súlyosbodott: az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért az iráni olajexport egyik központjára, a Kharg-szigetre, amire Irán térségbeli támadásokkal reagált. Több közel-keleti országban drónokat és légicsapásokat észleltek, olajlétesítményeket ürítettek ki, és egyes exportterminálok működését felfüggesztették.
Az amerikai védelmi vezetés szerint Irán katonailag jelentősen meggyengült, ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent a Hormuzi-szoros helyzete.
Ez az átjáró kulcsfontosságú, mivel a világ olajszállításának mintegy egyötöde halad át rajta. A térségben dróntámadások érték a kereskedelmi hajókat, ezért a forgalom gyakorlatilag leállt, és a hajók amerikai kíséretet kérnek, amit egyelőre nehéz biztosítani. A konfliktus jelentős gazdasági hatásokkal jár: az olajárak meredeken emelkednek, a pénzpiacok esnek, és a Nemzetközi Energiaügynökség szerint ez az egyik legnagyobb ellátási zavar a globális olajpiac történetében. Az amerikai kormányzaton belül is megjelentek olyan hangok, amelyek a gazdasági kockázatok miatt a háború gyors lezárását sürgetik.
Ugyanakkor még egy amerikai „győzelem” kihirdetése esetén sem biztos, hogy Irán elfogadná a feltételeket.
Borítókép: Egy iráni zászló Teheránban (Fotó: AFP)
