Irán ügyében dönthet Trump: több lehetőséget mérlegel

Ennek megfelelően a haditervek egyaránt tartalmaznak kilépési lehetőségeket és eszkalációs opciókat is, attól függően, milyen irányt választ a politikai vezetés.

A Fehér Ház korábban 4–6 hetes időtartamot jelölt meg a fő katonai célok elérésére, hangsúlyozva, hogy a művelet addig tart, amíg az elnök úgy nem ítéli meg, hogy a célok teljesültek, és az iráni fenyegetés megszűnt. Ugyanakkor az utóbbi időszakban a kilépési stratégiák szerepe felértékelődött, mivel az olajárak emelkednek, és nem egyértelmű, hogy Irán hajlandó lenne-e elfogadni az amerikai feltételeket.

Az amerikai elvárások között felmerült a rezsimváltás, a feltétel nélküli megadás, valamint az iráni nukleáris képességek felszámolása – számolt be az NBC News. Irán ezzel szemben kijelentette, hogy nem kért tűzszünetet, és folytatni kívánja az ellenállást. A konfliktus eközben súlyosbodott: az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért az iráni olajexport egyik központjára, a Kharg-szigetre, amire Irán térségbeli támadásokkal reagált. Több közel-keleti országban drónokat és légicsapásokat észleltek, olajlétesítményeket ürítettek ki, és egyes exportterminálok működését felfüggesztették.