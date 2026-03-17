Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét

Rakétákat és drónokat indítottak az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége ellen Irakban kedden. A támadás, amely legalább öt, a város környékéről indított drónt is magában foglalt, a legintenzívebb ilyen csapássorozat volt az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kezdete óta – adott hírt az eseményről a The Fox News.
Rakéta- és dróntámadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét. A beszámolók szerint több pilóta nélküli repülő eszköz is a célpont felé tartott, amelyek közül többet a légvédelem semmisített meg. Egy drón az amerikai nagykövetség területén belül csapódott be.
Egy szemtanú elmondása szerint a C-RAM légvédelmi rendszer két drónt elfogott, míg egy harmadik a nagykövetség területén belül csapódott be, ahol tüzet és felszálló füstöt lehetett látni.
Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy robbanást lehetett hallani Bagdadban. Eközben az Irán által támogatott milíciák támadásokat hajtanak végre amerikai érdekeltségek ellen Irakban, válaszul az Egyesült Államok és Izrael múlt hónap végén megkezdett csapásaira, amelyek szélesebb konfliktust váltottak ki a Közel-Keleten.
Trump szerint Irán új vezetője is halott
Egy korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy az amerikai elnök szerint csak és kizárólag Irán megadásával lehet lezárni a konfliktust, ami időszerű lenne, miután az elnök állítása szerint sikerült megtizedelni az iráni hadsereget. Donald Trump egyúttal arra is utalt, hogy Modzstaba Hamenei, a nemrég megválasztott vezető már halott is lehet.
Borítókép: Az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége (Fotó: AFP)
