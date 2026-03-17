Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét

Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy robbanást lehetett hallani Bagdadban. Eközben az Irán által támogatott milíciák támadásokat hajtanak végre amerikai érdekeltségek ellen Irakban, válaszul az Egyesült Államok és Izrael múlt hónap végén megkezdett csapásaira, amelyek szélesebb konfliktust váltottak ki a Közel-Keleten.

Trump szerint Irán új vezetője is halott

Egy korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy az amerikai elnök szerint csak és kizárólag Irán megadásával lehet lezárni a konfliktust, ami időszerű lenne, miután az elnök állítása szerint sikerült megtizedelni az iráni hadsereget. Donald Trump egyúttal arra is utalt, hogy Modzstaba Hamenei, a nemrég megválasztott vezető már halott is lehet.

