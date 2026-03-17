Iraktámadásamerikai nagykövetség

Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét

Rakéta- és dróntámadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét. A beszámolók szerint több pilóta nélküli repülő eszköz is a célpont felé tartott, amelyek közül többet a légvédelem semmisített meg. Egy drón az amerikai nagykövetség területén belül csapódott be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 9:02
Az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rakétákat és drónokat indítottak az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége ellen Irakban kedden. A támadás, amely legalább öt, a város környékéről indított drónt is magában foglalt, a legintenzívebb ilyen csapássorozat volt az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kezdete óta – adott hírt az eseményről a The Fox News.

Egy szemtanú legalább három drónt látott a nagykövetség irányába tartani

 – számolt be róla a hírügynökség. 
Egy szemtanú elmondása szerint a C-RAM légvédelmi rendszer két drónt elfogott, míg egy harmadik a nagykövetség területén belül csapódott be, ahol tüzet és felszálló füstöt lehetett látni.

Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy robbanást lehetett hallani Bagdadban. Eközben az Irán által támogatott milíciák támadásokat hajtanak végre amerikai érdekeltségek ellen Irakban, válaszul az Egyesült Államok és Izrael múlt hónap végén megkezdett csapásaira, amelyek szélesebb konfliktust váltottak ki a Közel-Keleten.

Trump szerint Irán új vezetője is halott

Egy korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy az amerikai elnök szerint csak és kizárólag Irán megadásával lehet lezárni a konfliktust, ami időszerű lenne, miután az elnök állítása szerint sikerült megtizedelni az iráni hadsereget. Donald Trump egyúttal arra is utalt, hogy Modzstaba Hamenei, a nemrég megválasztott vezető már halott is lehet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
