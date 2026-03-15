Rendkívüli

Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

IránModzstaba HameneiTrump

Irán: Hamenei él és jól van

Az iráni külügyminiszter Abbász Aragcsi szerint Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei jó egészségnek örvend és irányítja az országot. Korábban Donald Trump arról beszélt, hogy az új vezető, Ali Hamenei fia akár meg is halhatott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 14:33
Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iráni külügyminiszter Telegram-csatornáját idézve a Sky News azt írta: „A vezető jó egészségnek örvend, és teljes mértékben kézben tartja a helyzet irányítását”.

Életben van az iráni legfelsőbb vezető, Modzstaba Hamenei (Fotó: AFP)
Életben van az iráni legfelsőbb vezető, Modzstaba Hamenei (Fotó: AFP)

Korábban Donald Trump arról beszélt, hogy Modzstaba Hamenei valószínű meghalhatott.

Amint azt megírtuk, az iráni vezető állapotáról nem voltak megerősített információk; egyes hírek arról számoltak be: a vezető életben van, de súlyosan megsebesült. 

Az Egyesült Államok közben tízmillió dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információt adnak a tartózkodási helyéről. 

Modzstaba Hameneit nemrég nevezték ki Irán legfelsőbb vezetőjévé, miután apja, Ali Hamenei egy katonai konfliktus során életét vesztette. Amerikai hírszerzési információk szerint ő is súlyosan megsérült abban a február 28-i izraeli légicsapásban, amely apja halálát okozta. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel súlyos sérüléseket okozott” neki.

Borítókép: Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu