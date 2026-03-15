Irán: Hamenei él és jól van

Modzstaba Hameneit nemrég nevezték ki Irán legfelsőbb vezetőjévé, miután apja, Ali Hamenei egy katonai konfliktus során életét vesztette. Amerikai hírszerzési információk szerint ő is súlyosan megsérült abban a február 28-i izraeli légicsapásban, amely apja halálát okozta. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel súlyos sérüléseket okozott” neki.

