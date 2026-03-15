Az iráni külügyminiszter Telegram-csatornáját idézve a Sky News azt írta: „A vezető jó egészségnek örvend, és teljes mértékben kézben tartja a helyzet irányítását”.
Irán: Hamenei él és jól van
Az iráni külügyminiszter Abbász Aragcsi szerint Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei jó egészségnek örvend és irányítja az országot. Korábban Donald Trump arról beszélt, hogy az új vezető, Ali Hamenei fia akár meg is halhatott.
Amint azt megírtuk, az iráni vezető állapotáról nem voltak megerősített információk; egyes hírek arról számoltak be: a vezető életben van, de súlyosan megsebesült.
Az Egyesült Államok közben tízmillió dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információt adnak a tartózkodási helyéről.
Modzstaba Hameneit nemrég nevezték ki Irán legfelsőbb vezetőjévé, miután apja, Ali Hamenei egy katonai konfliktus során életét vesztette. Amerikai hírszerzési információk szerint ő is súlyosan megsérült abban a február 28-i izraeli légicsapásban, amely apja halálát okozta. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel súlyos sérüléseket okozott” neki.
Borítókép: Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője (Fotó: AFP)
Sulyok Tamás: Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe
A köztársasági elnök Kézdivásárhelyen, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen mondott beszédet.
Betelt a pohár Ficónál: „Zelenszkij minden vörös vonalat átlépett, nem csoda, hogy Orbán Viktor a családjáért aggódik!" + videó
A szlovák miniszterelnök egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett az ukrán fenyegetések ügyében.
Minden eddiginél félelmetesebb hír jött Kijevből: Magyarország megszállásával fenyegetőzik az ukrán hadsereg egyik veterán parancsnoka
Jevhen Dikij szerint az ukrán hadseregnek be kell vonulnia Magyarországra.
Nicusor Dan: Ez jó alkalom arra, hogy értékeljük a romániai magyarok hozzájárulását nemzetünk fejlődéséhez
Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.
