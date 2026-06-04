Megjött a válasz: hatalmas csapás érte Ukrajnát

Az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a támadás nyomán egy ipari létesítmény gyulladt ki Kijev egyik elővárosában. A lángok megfékezésén továbbra is dolgoznak a tűzoltók, a helyszínen valamennyi illetékes szolgálat részt vesz a mentési és kárelhárítási munkálatokban.

A hatóságok közlése szerint a tűz oltása még nem fejeződött be, az egységek folyamatosan dolgoznak a helyszínen – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz–ukrán háború során rendszeresek a polgári és infrastrukturális célpontok elleni támadások Ukrajnában. Június 2-ára virradó éjszaka Oroszország a háború egyik legnagyobb légi hadműveletét hajtotta végre: rakétákkal és drónokkal több ukrán várost, köztük Kijevet is támadás ért.