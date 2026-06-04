Megjött a válasz: hatalmas csapás érte Ukrajnát

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orosz–ukrán háborúKijevtűzdróntámadás

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Újra lecsaptak az orosz drónok: lángba borult egy Kijev környéki létesítmény, a támadásnak sérültje is van. A hatóságok órák óta küzdenek a tűzzel.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 9:50
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
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Az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a támadás nyomán egy ipari létesítmény gyulladt ki Kijev egyik elővárosában. A lángok megfékezésén továbbra is dolgoznak a tűzoltók, a helyszínen valamennyi illetékes szolgálat részt vesz a mentési és kárelhárítási munkálatokban.

A hatóságok közlése szerint a tűz oltása még nem fejeződött be, az egységek folyamatosan dolgoznak a helyszínen – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz–ukrán háború során rendszeresek a polgári és infrastrukturális célpontok elleni támadások Ukrajnában. Június 2-ára virradó éjszaka Oroszország a háború egyik legnagyobb légi hadműveletét hajtotta végre: rakétákkal és drónokkal több ukrán várost, köztük Kijevet is támadás ért.

Hivatalos adatok szerint az országos támadássorozatban legalább 23 ember vesztette életét, köztük két gyermek, míg 130-an megsérültek. A fővárosban legalább heten haltak meg, és 90 ember sérült meg

 – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester.

A közép-ukrajnai Dnyipróban 16 halálos áldozatról számoltak be a hatóságok, köztük két gyermekről és egy mentőszolgálatnál dolgozó elsősegélynyújtóról. A városban további 42 ember sérült meg.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP) 

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