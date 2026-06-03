NATO-főtitkárRutteKijevorosz–ukrán háborúlátogatás

Putyin csapásai után váratlanul Kijevbe érkezett a NATO-főtitkár

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Alig egy nappal az egyik legsúlyosabb orosz támadás után váratlan vendég érkezett Kijevbe: Mark Rutte NATO-főtitkár előre be nem jelentett látogatást tesz az ukrán fővárosban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 11:39
Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)
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A látogatásra egy nappal azt követően került sor, hogy Oroszország az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb támadását hajtotta végre Ukrajna ellen. A csapásokban országszerte több mint húsz ember vesztette életét, és több mint százan megsérültek.

– számolt be a The Kyiv Independent.

„Ma a kijevi pályaudvaron üdvözölhettük Mark Ruttét, a NATO főtitkárát” – közölte a vasúttársaság a Telegramon. Hozzátették: a látogatás azért bír különös jelentőséggel, mert a szövetség támogatását és szolidaritását jelképezi Ukrajna felé.

Rutte május 22-én arról beszélt, hogy továbbra is támogatni kell Ukrajnát, ugyanakkor azt is szeretné elérni, hogy a katonai segítségnyújtás terhei egyenlőbben oszoljanak meg a NATO európai tagállamai között.

A célom az, hogy igazságosabban osszuk meg a terheket. Jelenleg ugyanis mindössze hat-hét szövetséges viseli a segítségnyújtás legnagyobb részét

 – fogalmazott a NATO-tagországok külügyminisztereinek tanácskozásán.

Miután Donald Trump amerikai elnök csökkentette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, Kijev európai partnerei vállalták a segítségnyújtás költségeinek jelentős részét.

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)

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