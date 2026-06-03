Putyin csapásai után váratlanul Kijevbe érkezett a NATO-főtitkár

A látogatásra egy nappal azt követően került sor, hogy Oroszország az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb támadását hajtotta végre Ukrajna ellen. A csapásokban országszerte több mint húsz ember vesztette életét, és több mint százan megsérültek.
– számolt be a The Kyiv Independent.
„Ma a kijevi pályaudvaron üdvözölhettük Mark Ruttét, a NATO főtitkárát” – közölte a vasúttársaság a Telegramon. Hozzátették: a látogatás azért bír különös jelentőséggel, mert a szövetség támogatását és szolidaritását jelképezi Ukrajna felé.
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