Ukrajna célja a jelenlegi konfliktusban a túlélés, nem pedig a győzelem – erről beszélt Mark Rutte NATO-főtitkár január 13-án. Ez éles ellentétben áll a korábbi nyugati üzenetekkel, amelyek hosszú ideig Ukrajna győzelmét hirdették. Most azonban maga a szövetség vezetője hátrált meg, és jóval óvatosabb hangot ütött meg – számolt be róla az Iz.ru forrásaira hivatkozva az Origo.

„Önöknek (Kijevnek) túl kell élniük ebben a konfliktusban” – jelentette ki Rutte beszédében. A megszólalásról készült felvételt a NATO News YouTube-csatornáján tették közzé, a kijelentés pedig nagy visszhangot váltott ki.

A fordulat annyira szembetűnő volt, hogy egy újságíró nyíltan rákérdezett: miért váltotta fel a korábban rendszeresen használt „győzelem” kifejezést a „túlélés” szóval.

A NATO főtitkára azonban kitérő választ adott, konkrét magyarázatot nem fűzött a változáshoz. Rutte mindössze annyit jegyzett meg, hogy a Nyugat feladata az, hogy „egy erős Ukrajnát ültessen le a tárgyalóasztalhoz”.