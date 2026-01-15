Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

NATOUkrajnaMark RutteNATO-főtitkárorosz-ukrán háború

Szembejött a valóság: Rutte már csak Ukrajna túléléséről beszél + videó

Éles fordulat rajzolódik ki a NATO kommunikációjában: a korábban hangoztatott ukrán győzelem ígérete elhalványult, Mark Rutte főtitkár már csupán a túlélést nevezi meg célként. A szövetség vezetésében is fogy a hit.

Sebők Barbara
2026. 01. 15. 13:25
A háborús lelkesedés kifulladt: Rutte már csak Ukrajna túléléséről beszél Forrás: AFP
Ukrajna célja a jelenlegi konfliktusban a túlélés, nem pedig a győzelem – erről beszélt Mark Rutte NATO-főtitkár január 13-án. Ez éles ellentétben áll a korábbi nyugati üzenetekkel, amelyek hosszú ideig Ukrajna győzelmét hirdették. Most azonban maga a szövetség vezetője hátrált meg, és jóval óvatosabb hangot ütött meg – számolt be róla az Iz.ru forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij pénteken arról beszélt, hogy Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal
Ukrajna célja a jelenlegi konfliktusban a túlélés, nem pedig a győzelem – erről beszélt Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: AFP

„Önöknek (Kijevnek) túl kell élniük ebben a konfliktusban” – jelentette ki Rutte beszédében. A megszólalásról készült felvételt a NATO News YouTube-csatornáján tették közzé, a kijelentés pedig nagy visszhangot váltott ki.

A fordulat annyira szembetűnő volt, hogy egy újságíró nyíltan rákérdezett: miért váltotta fel a korábban rendszeresen használt „győzelem” kifejezést a „túlélés” szóval. 

A NATO főtitkára azonban kitérő választ adott, konkrét magyarázatot nem fűzött a változáshoz. Rutte mindössze annyit jegyzett meg, hogy a Nyugat feladata az, hogy „egy erős Ukrajnát ültessen le a tárgyalóasztalhoz”. 

A hangsúly már nem a katonai áttörésen vagy a győzelmen van, hanem azon, hogy Ukrajna egyáltalán fenn tudjon maradni államként.

Az Euractiv beszámolója szerint Mark Rutte keddi felszólalásában a NATO-tagállamokat arra is ösztönözte, hogy amerikai fegyverekbe fektessenek be. A háború finanszírozása és fenntartása továbbra is napirenden marad a szövetségen belül.

Rutte keddi felszólalásában a NATO-tagállamokat arra is ösztönözte, hogy amerikai fegyverekbe fektessenek be
Rutte keddi felszólalásában a NATO-tagállamokat arra is ösztönözte, hogy amerikai fegyverekbe fektessenek be Fotó: AFP

Ezzel egy időben Ruszlan Bortnik politológus arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre egyre erősebb nemzetközi nyomás nehezedik annak érdekében, hogy tárgyalásos megoldást keressen Oroszországgal. 

Rutte: Ukrajna jövőbeli NATO-tagsága visszafordíthatatlan

Mark Rutte korábban zágrábi látogatásán arról beszélt, hogy Ukrajna biztonsága egyben a NATO biztonságát is jelenti, és kijelentette: Ukrajna jövőbeli NATO-tagsága szerinte „már visszafordíthatatlan”. A NATO főtitkára Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel tárgyalt a horvát fővárosban, ahol a megbeszélések középpontjában az európai védelem megerősítése, a Horvát Fegyveres Erők modernizációja, valamint a térség biztonsági kihívásai álltak. 

Rutte ismét a háborús erőfeszítések fokozása mellett érvelt. 

Mindez azonban egyre élesebb vitákat vált ki a szövetségen belül. Miközben a NATO vezetése az elköteleződés növelését sürgeti, több tagállam – köztük Magyarország – továbbra is ellenzi az eszkalációt, és a konfliktus kiszélesítésével szemben a mielőbbi béketárgyalásokat szorgalmazza.

Borítókép: Mark Rutte főtitkár (Fotó: AFP)

