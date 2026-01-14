Az Oresnyik ott csapott le, ahol a legjobban fáj

Az orosz védelmi minisztérium számolt be arról, hogy a hiperszonikus Oresnyik rakétával végrehajtott csapás célpontja egy ukrán állami tulajdonban lévő repülőgép-javító üzem volt, amely a támadás következtében működésképtelenné vált. A közlés szerint a csapás a gyártócsarnokokat és a raktárakat érintette – számolt be róla a Reuters.

Az Oresnyik rakétával végrehajtott csapás célpontja egy ukrán állami tulajdonban lévő repülőgép-javító üzem volt (Fotó: AFP)

A minisztérium állítása szerint az érintett üzem az ukrán fegyveres erők repülőgépeinek javítását és karbantartását végezte, beleértve a nyugati partnerek által szállított F–16-os vadászgépeket, valamint a MiG–29-es típusú repülőgépeket is. Oroszország szerint a létesítmény kiemelt jelentőségű volt, ezért vált legitim célponttá. Az orosz közlemény szerint a csapásban hangárok és a gyár repülőtere is megrongálódott – írja a Kyiv Post.