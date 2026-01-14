Oresnyikorosz támadásUkrajnaF-16orosz-ukrán háborúhiperszonikus rakéta

Az Oresnyik ott csapott le, ahol a legjobban fáj

Oroszország védelmi minisztériuma szerint az Oresnyik rakétatámadás során egy kulcsfontosságú ukrán repülőgép-javító üzem semmisült meg. A tárca közlése alapján az érintett létesítmény a nyugati országok által Ukrajnának átadott harci repülőgépek karbantartásában is szerepet játszott.

Sebők Barbara
2026. 01. 14. 11:57
Az orosz védelmi minisztérium számolt be arról, hogy a hiperszonikus Oresnyik rakétával végrehajtott csapás célpontja egy ukrán állami tulajdonban lévő repülőgép-javító üzem volt, amely a támadás következtében működésképtelenné vált. A közlés szerint a csapás a gyártócsarnokokat és a raktárakat érintette – számolt be róla a Reuters.

Az Oresnyik rakétával végrehajtott csapás célpontja egy ukrán állami tulajdonban lévő repülőgép-javító üzem volt
Az Oresnyik rakétával végrehajtott csapás célpontja egy ukrán állami tulajdonban lévő repülőgép-javító üzem volt (Fotó: AFP)

A minisztérium állítása szerint az érintett üzem az ukrán fegyveres erők repülőgépeinek javítását és karbantartását végezte, beleértve a nyugati partnerek által szállított F–16-os vadászgépeket, valamint a MiG–29-es típusú repülőgépeket is. Oroszország szerint a létesítmény kiemelt jelentőségű volt, ezért vált legitim célponttá. Az orosz közlemény szerint a csapásban hangárok és a gyár repülőtere is megrongálódott – írja a Kyiv Post.

Ukrajna és több európai támogatója élesen elítélte a pénteki rakétacsapást, amely szerintük a Nyugat megfélemlítését szolgálta. A támadás azon a héten történt, amikor több európai ország is jelezte: kész csapatokat küldeni Ukrajnában. Egy ukrán tisztviselő a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy a rakéta nukleáris fegyver hordozására is alkalmas, ugyanakkor a mostani akció során álcázott, inert robbanófejekkel szerelték fel. A találat egy állami vállalat üzemét találta el Lvivben, nem messze a lengyel határtól. Az orosz védelmi minisztérium további részleteket is közölt az üzem tevékenységéről. 

Állításuk szerint a vállalat nemcsak repülőgépek javításával foglalkozott, hanem nagy és közepes hatótávolságú támadó drónokat is gyártott. 

Ezeket Moszkva szerint orosz civil célpontok ellen vetették be. Kaja Kallas az Oresnyik rakétával végrehajtott orosz csapást a háború eszkalációjának nevezte, és Ukrajna további támogatását sürgette, amire Kirill Dmitrijev az X-en úgy reagált: szerinte Kallas nem túl okos vagy hozzáértő, és állítása szerint 

a Mach 10-es sebességű Oresnyik hiperszonikus rakétát egyetlen légvédelmi rendszer sem képes elfogni.

Oroszország pénteken azt is közölte, hogy a rakétatámadás válaszlépés volt egy december végi incidensre, amikor Ukrajna támadást hajtott végre Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik észak-oroszországi rezidenciája ellen, írja a Moscow Times. Kijev azonban határozottan tagadta, hogy ilyen támadást hajtott volna végre.

Oresnyik rakétabázis Belarussziában

Vlagyimir Putyin orosz elnök már december elején jelezte, hogy az Oresnyik még 2025 vége előtt szolgálatba áll. December végén hivatalosan is hadrendbe állították belarusz területen. 

Borítókép: Rakétaindítás, illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij nem törődik az ukrán nép szenvedésével, ragaszkodik a követeléseihez

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

