Fekete tél: rengeteg ember halt meg lavina miatt a szezonban Európában

Az adatok az október 1-je óta rögzített haláleseteket tartalmazzák, amelyek főként az Alpokban következtek be, de más európai hegységeket, így a Kárpátokat is figyelték.

A szezon még nem ért véget, de már most megállapítható, hogy a 2025–2026-os tél halálozási adatai szokatlanul magasnak számítanak – mutatott rá a szolgálat. Az elmúlt évtizedben mindössze egyetlen tél volt, amelyen több ember halt meg hóomlás következtében Európában: 2017–2018-ban 147 áldozatot számoltak.