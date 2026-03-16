Fekete tél: rengeteg ember halt meg lavina miatt a szezonban Európában

A számok azt mutatják, hogy a legtöbb halálos balesetet Olaszországban jegyezték fel, ahol 32 halálos áldozatot követeltek a hócsuszamlások, ezt követi Franciaország 31, majd Ausztria 29 áldozattal.
Az adatok az október 1-je óta rögzített haláleseteket tartalmazzák, amelyek főként az Alpokban következtek be, de más európai hegységeket, így a Kárpátokat is figyelték.
A szezon még nem ért véget, de már most megállapítható, hogy a 2025–2026-os tél halálozási adatai szokatlanul magasnak számítanak – mutatott rá a szolgálat. Az elmúlt évtizedben mindössze egyetlen tél volt, amelyen több ember halt meg hóomlás következtében Európában: 2017–2018-ban 147 áldozatot számoltak.
További Belföld híreink
A szakértők a klímaváltozást jelölik meg a növekvő lavinaveszély egyik okaként. A magasabb hőmérséklet megváltoztatja a hagyományos évszakokat, és a hó már nem olyan szilárd, mint korábban volt. Az erősebbé váló szelek pedig veszélyes hófúvásos rétegek kialakulásához vezetnek. Szerepet játszik az is, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségre tett szert a pályán kívüli sítúrázás és síelés.
Az EAWS célkitűzése, hogy hatékonyan támogassa tagjait a lavina-előrejelzési és figyelmeztetési rendszerrel, és segítsen megelőzni a tragédiákat.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!