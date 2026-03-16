Fekete tél: rengeteg ember halt meg lavina miatt a szezonban Európában

Legalább 125 ember vesztette életét hócsuszamlások, lavinák miatt az európai hegyvidékeken az idei téli szezonban – közölte az európai lavinaveszélyt jelző szolgálat (EAWS).

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 16. 19:04
illusztráció
A számok azt mutatják, hogy a legtöbb halálos balesetet Olaszországban jegyezték fel, ahol 32 halálos áldozatot követeltek a hócsuszamlások, ezt követi Franciaország 31, majd Ausztria 29 áldozattal.

Az adatok az október 1-je óta rögzített haláleseteket tartalmazzák, amelyek főként az Alpokban következtek be, de más európai hegységeket, így a Kárpátokat is figyelték.

A szezon még nem ért véget, de már most megállapítható, hogy a 2025–2026-os tél halálozási adatai szokatlanul magasnak számítanak – mutatott rá a szolgálat. Az elmúlt évtizedben mindössze egyetlen tél volt, amelyen több ember halt meg hóomlás következtében Európában: 2017–2018-ban 147 áldozatot számoltak.

A szakértők a klímaváltozást jelölik meg a növekvő lavinaveszély egyik okaként. A magasabb hőmérséklet megváltoztatja a hagyományos évszakokat, és a hó már nem olyan szilárd, mint korábban volt. Az erősebbé váló szelek pedig veszélyes hófúvásos rétegek kialakulásához vezetnek. Szerepet játszik az is, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségre tett szert a pályán kívüli sítúrázás és síelés.

Az EAWS célkitűzése, hogy hatékonyan támogassa tagjait a lavina-előrejelzési és figyelmeztetési rendszerrel, és segítsen megelőzni a tragédiákat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
