Az M4-es egyik pihenőjében, a női mosdóban rejtette el a kamerát a középkorú férfi, hajmeresztő a magyarázata

Egy édesapa tett bejelentést február végén a rendőrségen, mivel az M4-es autóút egyik pihenőjének női mosdójában a lánya egy nem éppen odaillő kamerát vett észre.
A lány elmondta az apjának, hogy amikor belépett a női mellékhelyiségbe, egy idegen férfi állt ott, bocsánatot kért, majd gyorsan távozott. Azt csak pár perccel később vette észre, hogy valaki egy kamerát szerelt a falra, ami az illemhelyet pásztázza. Közben ismét megjelent az ismeretlen férfi a mosdóban, majd rövid idő elteltével kapkodva kocsiba ült és elhajtott a pihenőből. Amikor a sértett apja bement a mellékhelyiségbe, a kamerát már nem találták a falon.
Értesítették a rendőrséget, és a gyors adatgyűjtés és elemzés meg is hozta a várt eredményt. Pár óra alatt azonosították a 49 éves K. Tamást, akit az abonyi otthonában fogtak el, majd előállították a Ceglédi Rendőrkapitányságra – írja a rendőrségi portál. A lakásában tartott kutatás közben a nyomozók több, a cselekményhez köthető eszközt foglaltak le: a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, a felszereléséhez szükséges eszközöket, valamint laptopokat és a férfi mobiltelefonját is.
A kukkoló részletes vallomást tett. Elismerte, hogy ő helyezte el a kamerát a mosdóban, majd elmondta, hogy tette mögött
egyfajta betegség áll, ami ilyen cselekedetekre ösztönzi.
A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal visszaélés miatt folytat büntetőeljárást a szabadlábon védekező gyanúsított ellen.
