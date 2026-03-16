Rohant a férj, amikor összecsuklott a felesége Győrben, de itt már csak egy dolog segíthetett

Megpróbálta magához téríteni a kedvesét, ám nem járt sikerrel.

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat2026. 03. 16. 15:57
Minden előzmény nélkül összeesett egy 70 év körüli nő Győr-Moson-Sopron vármegyei otthonában – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A férje azonnal rohant, megpróbálta magához téríteni kedvesét, ám nem járt sikerrel, így a mentők segítségét kérte.

A mentésirányító higgadt és pontos instrukciói segítségével a bátor férfi megvizsgálta feleségét, de a nő ekkor már nem lélegzett. A telefonos utasításokat követve újraélesztésbe kezdett, miközben egy esetkocsi már úton volt a helyszínre.

A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést és emelt szinten küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett mellkaskompressziók és a mentők csapatmunkája végül sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően a nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
