Rohant a férj, amikor összecsuklott a felesége Győrben, de itt már csak egy dolog segíthetett

Minden előzmény nélkül összeesett egy 70 év körüli nő Győr-Moson-Sopron vármegyei otthonában – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A férje azonnal rohant, megpróbálta magához téríteni kedvesét, ám nem járt sikerrel, így a mentők segítségét kérte.
A mentésirányító higgadt és pontos instrukciói segítségével a bátor férfi megvizsgálta feleségét, de a nő ekkor már nem lélegzett. A telefonos utasításokat követve újraélesztésbe kezdett, miközben egy esetkocsi már úton volt a helyszínre.
A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést és emelt szinten küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett mellkaskompressziók és a mentők csapatmunkája végül sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően a nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.
