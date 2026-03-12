rendőrségpénzgyanús

Gyanús lett a banki ügyintézőnek, hogy az ügyfél az összes pénzét fel akarta venni, igaza is lett

Azonnal szólt a fiókvezetőnek, hogy valami nincs rendben.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 12. 18:39
illusztráció Fotó: nito Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A marcali rendőrök a somogyi kibervédelmi nyomozókkal közösen csaptak le egy magát a „Budapesti Rendőrség” nyomozójának kiadó férfira március 10-én délben – adta hírül a rendőrségi portál. A Kárpátalján született csaló az ukrán–magyar kettős állampolgár társával közösen tévedésbe ejtett egy 70 éves somogyi lakost, mondván, hogy a bankszámláján tárolt pénze nincs biztonságban. 

Rávették, hogy azt készpénzben vegye fel, és egy marcali helyszínen adja át az álnyomozónak, aki „biztonságba” helyezi. A tranzakció az OTP Bank ügyintézőjének lett gyanús, ezért a fiókvezetővel közösen azonnal jelezték az esetet a rendőröknek. 

A közbelépésük nélkül a potenciális áldozatnak majdnem harmincmillió forintja bánta volna az ügyet.

A 40 éves férfit a rendőrök elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók jelentős kárt okozó csalás bűntett kísérlete miatt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A 33 éves ukrán társát elfogatóparancs alapján keresik a nyomozók.

A digitális térben nem minden az, aminek látszik – hívják fel a figyelmet. Az online csalások elkövetői gyakran élnek vissza hivatalos szervek nevével annak érdekében, hogy bizalmat keltsenek és megtévesszék az állampolgárokat. A rendőrség arra kér, hogy minden esetben körültekintően járjanak el, és gyanús megkeresés esetén éljenek a bejelentés lehetőségével.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu