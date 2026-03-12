Gyanús lett a banki ügyintézőnek, hogy az ügyfél az összes pénzét fel akarta venni, igaza is lett

A marcali rendőrök a somogyi kibervédelmi nyomozókkal közösen csaptak le egy magát a „Budapesti Rendőrség” nyomozójának kiadó férfira március 10-én délben – adta hírül a rendőrségi portál. A Kárpátalján született csaló az ukrán–magyar kettős állampolgár társával közösen tévedésbe ejtett egy 70 éves somogyi lakost, mondván, hogy a bankszámláján tárolt pénze nincs biztonságban.
Rávették, hogy azt készpénzben vegye fel, és egy marcali helyszínen adja át az álnyomozónak, aki „biztonságba” helyezi. A tranzakció az OTP Bank ügyintézőjének lett gyanús, ezért a fiókvezetővel közösen azonnal jelezték az esetet a rendőröknek.
A közbelépésük nélkül a potenciális áldozatnak majdnem harmincmillió forintja bánta volna az ügyet.
A 40 éves férfit a rendőrök elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók jelentős kárt okozó csalás bűntett kísérlete miatt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A 33 éves ukrán társát elfogatóparancs alapján keresik a nyomozók.
A digitális térben nem minden az, aminek látszik – hívják fel a figyelmet. Az online csalások elkövetői gyakran élnek vissza hivatalos szervek nevével annak érdekében, hogy bizalmat keltsenek és megtévesszék az állampolgárokat. A rendőrség arra kér, hogy minden esetben körültekintően járjanak el, és gyanús megkeresés esetén éljenek a bejelentés lehetőségével.
