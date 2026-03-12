Gyanús lett a banki ügyintézőnek, hogy az ügyfél az összes pénzét fel akarta venni, igaza is lett

Rávették, hogy azt készpénzben vegye fel, és egy marcali helyszínen adja át az álnyomozónak, aki „biztonságba” helyezi. A tranzakció az OTP Bank ügyintézőjének lett gyanús, ezért a fiókvezetővel közösen azonnal jelezték az esetet a rendőröknek.

A közbelépésük nélkül a potenciális áldozatnak majdnem harmincmillió forintja bánta volna az ügyet.

A 40 éves férfit a rendőrök elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók jelentős kárt okozó csalás bűntett kísérlete miatt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A 33 éves ukrán társát elfogatóparancs alapján keresik a nyomozók.