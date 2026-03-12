Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

heim pál gyermekkórházvécékisfiú

Rejtély, mi lehetett a terv, viszont a jó hír, hogy sikerült leoperálni a vécéülőkét a budapesti kisfiú fejéről + fotók

A kommentszekció rendesen felpörgött.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 12. 12:40
gyermek,kisfiú
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különös esetről számol be a közösségi oldalán a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány. Történt ugyanis, hogy egy kisfiú feje beszorult a vécéülőkébe. Az ügy mikéntje, úgy tűnik, rejtély marad, a bejegyzésben ugyanis azt írják:

Hogy mi volt a terv, az vesszen a feledés homályába.

Egy dolog azonban biztos, hogy a viselője nagyon bátor volt, így közös erővel sikerült eltávolítani – fogalmaznak, és a bejegyzés végén köszönet mondanak a Heim Pál Gyermekkórház ügyeletes kollégáinak, amiért sikerült kiszabadítani a gyermek fejét. Az ügy következménye, hogy eléggé felpörgött a kommentszekció, ugyanis a szülők egymásra licitálva osztották meg a különösebbnél különösebb történeteket. 

Egy édesanya azt írja: tíz centiméter távolságra ült a gyermekétől a szőnyegen, de valamiért pont nem látott rá arra, hogy a lurkó mit csinál. 

…hát egy adag macskahányást evett épp marokkal

 – részletezte az édesanya, aki megjegyezte, hogy a bajhoz valóban elég egyetlen másodperc. Valaki más arról írt, hogy a kisfia a folyosón, a rácsok közé dugta be a fejét, míg valaki más – a saját bevallása alapján – szergyűrűkarikába dugta be a fejét. Hiába, a gyermekek leleményessége határtalan. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu