Rejtély, mi lehetett a terv, viszont a jó hír, hogy sikerült leoperálni a vécéülőkét a budapesti kisfiú fejéről + fotók

Egy édesanya azt írja: tíz centiméter távolságra ült a gyermekétől a szőnyegen, de valamiért pont nem látott rá arra, hogy a lurkó mit csinál.

…hát egy adag macskahányást evett épp marokkal

– részletezte az édesanya, aki megjegyezte, hogy a bajhoz valóban elég egyetlen másodperc. Valaki más arról írt, hogy a kisfia a folyosón, a rácsok közé dugta be a fejét, míg valaki más – a saját bevallása alapján – szergyűrűkarikába dugta be a fejét. Hiába, a gyermekek leleményessége határtalan.