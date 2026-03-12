Különös esetről számol be a közösségi oldalán a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány. Történt ugyanis, hogy egy kisfiú feje beszorult a vécéülőkébe. Az ügy mikéntje, úgy tűnik, rejtély marad, a bejegyzésben ugyanis azt írják:
Rejtély, mi lehetett a terv, viszont a jó hír, hogy sikerült leoperálni a vécéülőkét a budapesti kisfiú fejéről + fotók
A kommentszekció rendesen felpörgött.
Hogy mi volt a terv, az vesszen a feledés homályába.
Egy dolog azonban biztos, hogy a viselője nagyon bátor volt, így közös erővel sikerült eltávolítani – fogalmaznak, és a bejegyzés végén köszönet mondanak a Heim Pál Gyermekkórház ügyeletes kollégáinak, amiért sikerült kiszabadítani a gyermek fejét. Az ügy következménye, hogy eléggé felpörgött a kommentszekció, ugyanis a szülők egymásra licitálva osztották meg a különösebbnél különösebb történeteket.
További Belföld híreink
Egy édesanya azt írja: tíz centiméter távolságra ült a gyermekétől a szőnyegen, de valamiért pont nem látott rá arra, hogy a lurkó mit csinál.
…hát egy adag macskahányást evett épp marokkal
– részletezte az édesanya, aki megjegyezte, hogy a bajhoz valóban elég egyetlen másodperc. Valaki más arról írt, hogy a kisfia a folyosón, a rácsok közé dugta be a fejét, míg valaki más – a saját bevallása alapján – szergyűrűkarikába dugta be a fejét. Hiába, a gyermekek leleményessége határtalan.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rétvári Bence: Ha nem védjük meg szabadságunkat, akkor nemzetünk napjai megvannak számlálva
Ünnepi beszédben emlékezett meg Rétvári Bence a nemzet szabadságharcos múltjáról.
Tisztázni kell az ukrán aranykonvoj által szállított pénz célját
A szállítmányban olyan mennyiségű deviza volt, amely egyedülálló.
Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, itt a kormány reakciója
Minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás nemcsak egy ország elleni, hanem az Európai Uniót közvetlenül érintő támadás.
Nem tetszett a rendőröknek a lassítósáv közepén a földkupac, gyorsan kiderült, hogy mi az oka
Azonnal intézkedtek, amikor rájöttek, mire bukkantak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rétvári Bence: Ha nem védjük meg szabadságunkat, akkor nemzetünk napjai megvannak számlálva
Ünnepi beszédben emlékezett meg Rétvári Bence a nemzet szabadságharcos múltjáról.
Tisztázni kell az ukrán aranykonvoj által szállított pénz célját
A szállítmányban olyan mennyiségű deviza volt, amely egyedülálló.
Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, itt a kormány reakciója
Minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás nemcsak egy ország elleni, hanem az Európai Uniót közvetlenül érintő támadás.
Nem tetszett a rendőröknek a lassítósáv közepén a földkupac, gyorsan kiderült, hogy mi az oka
Azonnal intézkedtek, amikor rájöttek, mire bukkantak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!