Levideózták a traffipaxok legnagyobb ellenségét munka közben, mutatjuk az akciót

A vádirat szerint a helybéli férfi idén februárban egy fekete színű festékszóróval lefújta az egyik Kecskeméten elhelyezett traffipaxot tartalmazó doboz védőüvegét. Ezzel a férfi a traffipax működését akadályozta, az ugyanis a sebességmérő funkcióját időlegesen nem tudta ellátni.

Két nappal később a férfi ismét lefújta ugyanazon doboz védőüvegét, de ekkorra a traffipaxot kivették a korábbi helyéről.