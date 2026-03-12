Levideózták a traffipaxok legnagyobb ellenségét munka közben, mutatjuk az akciót

Vádat emelt egy férfival szemben a Kecskeméti Járási Ügyészség, aki a vád szerint festékszóró spray-vel fújta le egy traffipaxot tartalmazó doboz védőüvegét és ezzel a traffipax működését akadályozta.
A vádirat szerint a helybéli férfi idén februárban egy fekete színű festékszóróval lefújta az egyik Kecskeméten elhelyezett traffipaxot tartalmazó doboz védőüvegét. Ezzel a férfi a traffipax működését akadályozta, az ugyanis a sebességmérő funkcióját időlegesen nem tudta ellátni.
Két nappal később a férfi ismét lefújta ugyanazon doboz védőüvegét, de ekkorra a traffipaxot kivették a korábbi helyéről.
A járási ügyészség a férfit információs rendszer megsértésének bűntettével vádolja és ezért vele szemben – tárgyalás nélkül, büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban – pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.
A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni. Az esetről videó is készült.
