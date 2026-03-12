Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, itt a kormány reakciója

„A kormány elítéli, hogy Ukrajna Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, mert ez a magyar és az európai energiaellátást veszélyezteti” – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás az Európai Uniót is közvetlenül érinti.

2026. 03. 12. 13:28
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A kormány elítéli, hogy Ukrajna Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, mert ez a magyar és az európai energiaellátást veszélyezteti" – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Budapest, 2026. március 12. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. március 12-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán / MTI 

Gulyás Gergely közölte: a kabinet – ahogyan általánosságban elítélte az orosz agressziót Ukrajnával szemben – hatványozottan elítél minden, az európai energiaellátást veszélyeztető támadást.

Minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás nemcsak egy ország elleni, hanem az Európai Uniót közvetlenül érintő támadás – jelentette ki, kiemelve, hogy mindaddig, amíg a háború tart, az energiabiztonságot szolgáló létesítményekre különösen vigyázni kell.

Hangsúlyozta: innen is felhívják a háborúban részt vevő feleket – támadót és megtámadottat egyaránt –, hogy „az energiainfrastruktúrát ne veszélyeztessék, mert ezzel az Európai Unió energiaellátását veszélyeztetik egy olyan időszakban, amikor az energiaárak a világban mindenütt elszabadultak” – fogalmazott.


