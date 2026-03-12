Zelenszkij nagy terveket szövöget a magyarországi választásokra

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a magyar parlamenti választási kampány főszereplőjévé vált, „az az ambíciója, hogy a következő magyar kormányt ő alakítsa meg, ezért el akarja takarítani az útból” Orbán Viktor miniszterelnököt.

Fotó: MTI

A neki címzett halálos fenyegetés elfogadhatatlan, s minden kulturált és civilizált vita határain túlmegy. Az is az ukrán minden áron történő beavatkozást mutatja, hogy Zelenszkij előreküldte a verőlegényeit, akik most már a miniszterelnök családját fenyegetik

– vélekedett. Azzal folytatta, hogy gyerekeket fenyegetni egy politikai vita miatt borzasztóan bárdolatlan, civilizálatlan és kulturálatlan jelenség.