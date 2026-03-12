Rendkívüli

A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

ZelenszkijOrbán Viktormagyar választás

Zelenszkij nagy terveket szövöget a magyarországi választásokra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a választási kampány főszereplőjévé vált, ugyanis ő akarja megalakítani a következő kormányt, és ezért el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 14:34
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a magyar parlamenti választási kampány főszereplőjévé vált, „az az ambíciója, hogy a következő magyar kormányt ő alakítsa meg, ezért el akarja takarítani az útból” Orbán Viktor miniszterelnököt.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Zelenszkijnek az az ambíciója, hogy a következő magyar kormányt ő alakítsa meg
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Zelenszkijnek az az ambíciója, hogy a következő magyar kormányt ő alakítsa meg
Fotó: MTI

A neki címzett halálos fenyegetés elfogadhatatlan, s minden kulturált és civilizált vita határain túlmegy. Az is az ukrán minden áron történő beavatkozást mutatja, hogy Zelenszkij előreküldte a verőlegényeit, akik most már a miniszterelnök családját fenyegetik

– vélekedett. Azzal folytatta, hogy gyerekeket fenyegetni egy politikai vita miatt borzasztóan bárdolatlan, civilizálatlan és kulturálatlan jelenség.

Szeretném világossá tenni mindenki számára, hogy minket, magyarokat megzsarolni nem lehet. Magyarország nem adja fel az érdekeinek a képviseletét, nem adja fel a szuverenitását, nem engedjük, hogy az ország háborúba menjen, ezért arra kérek mindenkit, hogy álljunk ki Magyarország szuverenitása, a béke és biztonság mellett, és vasárnap legyen ott mindenki a Békemeneten, ahol együtt megmutathatjuk, hogy nincs az a zsarolás, amellyel szemben Magyarország meghátrálna

– tette hozzá. Szijjártó Péter a Tisza Párt hallgatásával kapcsolatban aláhúzta, hogy annak oka egyszerű: az ukrán elnök a Tisza Párt politikusaiból akar alakítani kormányt Magyarországon, Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt között folyamatos egyeztetés van, ők összehangolják a tevékenységüket.

Zelenszkijnek az érdeke, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, ezért a Tisza Párttól semmifajta Zelenszkijtől történő elhatárolódást vagy vele való vitát nem érdemes várni

– fogalmazott. Ezután a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar delegáció kijevi útját illetően azt mondta el, hogy a küldöttség látogatását hivatalosan is jelezték az ukrán külügyminisztériumnak.

Kértük a lehetőséget a hivatalos találkozókra, hiszen ez a delegáció azért ment, hogy meggyőződjön a Barátság kőolajvezeték állapotáról [...] A Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, kizárólag Zelenszkij politikai döntése miatt nem indult újra a kőolajszállítás Magyarország felé. Az ukránok nem elégednek meg egy olajblokáddal, egy teljes energiablokád alá akarják vonni Magyarországot, ezért támadták meg többször is a Török Áramlat gázvezetéket, amely Magyarországra földgázt hoz

– emelte ki. A külügyminiszter megjegyezte, hogyha az ukránok az olaj- mellett gázblokád alá is tudják venni Magyarországot, az azt jelentené, hogy itt, Magyarországon a családok rezsiköltségei azonnal a háromszorosára növekednének, hiszen a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz olaj és gáz jelenti. A miniszter végül az aranykonvoj kapcsán kifejtette, hogy továbbra is pánik van Ukrajnában, hiszen nyilvánvaló, hogy mindenki, aki józanul gondolkodik, látja, hogy itt valami nem stimmel.

Nyilvánvaló, hogy azok az ukrán reakciók, amelyek eddig megszülettek, azt mutatják, hogy mindenképpen titkolni akarják a Magyarországon mozgatott több százmillió dollár és euró célját, titkolják a címzetteket és titkolják, hogy ezt a hatalmas mennyiségű készpénzt mire akarták vagy akarják használni itt, Magyarországon

– hangsúlyozta.

Nem kell összeesküvéselmélet-hívőnek lennie valakinek ahhoz, hogy egy gondolatban társítsa a folyamatos ukrán beavatkozási szándékot, a Tisza Párt elnökének húszmilliárd forintos kampányra vonatkozó megnyilvánulását, és ennek a több százmillió eurónak és dollárnak a Magyarországra történő fuvarozását. Reméljük, hogy ukrán válaszok híján a magyar hatóságok felderítik hamarosan az aranykonvoj mögött álló okokat

– összegzett.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Szijjártó Péter: A Török Áramlat földgázvezeték kiiktatásával háromszorosára nőnének a rezsiköltségek

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu