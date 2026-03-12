Új nap – újabb életveszélyes fenyegetés ukrán „barátainktól”. Immár nemcsak Orbán Viktor meggyilkolását ígérik kedélyeskedő stílusban, hanem miniszterelnökünk gyermekeiét és unokáiét is. Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán parlamenti képviselő, a titkosszolgálat altábornagya egy friss videóinterjúban a következőket mondotta:

„Zelenszkij úr, a mi »KARMA« nevű szervezetünknek nincs szüksége Orbán címére. Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.”

Különösebb szövegértelmezésre aligha szorulnak e sorok. És hát nem a sarki fűszerestől származnak, hanem egy ukrán titkosszolgálati figurától.

Aki kisgyermekek meggyilkolására célozgat, az nyilvánvalóan szörnyeteg. S nincs egyedül. Napestig lehetne sorolni az ukrán politikusok, megmondóemberek száját elhagyó, hasonló förmedvényeket. „A 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon” – ez 2019-ből való. „A 118. dandár két perc alatt odaérne [a karmelitához]” – ez most februári. „120 ezer toborzót küldünk Magyarországra, akik összecsomagolják a férfiakat” – ez pár napos. A legfrissebb pedig Zelenszkijé, aki Orbán lakcímét adná meg az ukrán gyilkológépeknek, illetve Omel­csenkóé. Az az állam, ahol ilyen alakok kezén nem kattan azonnal bilincs, és ahol a kisebbségeket bandába verődve gyilkolászó azovosokat kitüntetik, az egy törvényen kívüli martalócállam.

Amelyik kutya ugat, nem harap, tartja a mondás. Ám az ukrán állam harap is. Számos orosz újságírót meggyilkoltak az elmúlt években, amiért bírálták Ukrajnát. Vladlen Tatarszkij orosz katonai bloggert egy szoborba rejtett pokolgéppel robbantották föl 2023-ban Szentpétervárott, Alekszandr Dugin orosz filozófust az autójában akarták fölrobbantani, ám végül a lánya szállt be a járműbe, őt gyilkolták meg a terroristák. Miniszterelnököt ugyan még nem öltek az ukránok, ám ukránpárti fanatikusok már próbálkoztak vele: 2024 májusában Juraj Cintula több lövéssel életveszélyesen megsebesítette Robert Fico szlovák miniszterelnököt. Több más terrorakció is magán viseli az ukrán szolgálatok keze nyomát. A veszélyt tehát nem szabad félvállról venni.

Úgy tűnik, az ukrán bábkormány már túl van mindenen. Végleg leolvadt róla – ha volt rajta valaha is – a civilizációs máz.

Barátainak már csak kurta parancsszavakat vakkant oda: „Adj! Pénzt! Most!” Aki meg nem engedelmeskedik, annak drónt reptetnek az atomerőműve fölé, fölrobbantják történelmi emlékművét (munkácsi turulszobor), elzárják az olaját, miniszterelnökét és családját kiirtással fenyegetik. Ez az a szint, amelynél – ha az uniónak épeszű, ép lelkivilágú vezetői lennének – Ukrajna támogatását haladéktalanul beszüntetnék (aranykonvojoknak annyi), csatlakozási tárgyalását felfüggesztenék. Ám minthogy ilyen nem várható (az extrémzongorista kirohanására se mozdították a fülük botját), jelzi, e fenyegetések végső soron Von der Leyenék szándékai szerint valók. Brüsszel az ukrajnai BlackRock-vagyon védelmére az európai adófizetőktől elcsaklizott eurómilliárdokból fölfegyverzett egy martalócállamot, amely megveszett. Egy ilyen állam vezetőivel sajnos lehetetlen tárgyalni.