Az elnök emberei

Az ukrán titkosszolgálat korrupciós ügyek miatt kirúgott egykori tábornoka és volt helyettese öt, állig felfegyverzett, kigyúrt figura társaságában, golyóálló mellényben kísérnek át egy páncélautókból álló konvojt két európai uniós országon, hogy több tíz millió dollárt és ­eurót, no meg kilenckilónyi aranyrudat juttassanak el a háborús térségbe. Menet közben azonban eltérnek az útvonaltól, és a kerülőnél rajtaütnek a szállítókon a helyi terrorelhárítás kommandósai, mert a hatóságok régóta figyelik őket, pénzmosás megalapozott gyanújával nyomoznak. Felmerül a lehetősége ugyanis annak, hogy valójában a háborús maffia pénzét szállítgatják külföldi bankokból Ukrajnába, ahol egyébként egy menekülésben lévő bűnöző luxusotthonában korábban szintén tetemes korrupciós vagyont és aranyozott árnyékszéket is találtak a rendőrök. A nyomozás szálai egészen az ukrán elnökhöz futnak, aki korábban bulikon is részt vett az aranyvécés maffiózónál. A bűnöző legfőbb üzlettárs pedig az elnök tanácsadója és barátja, akit névleg kénytelenek elbocsátani a kormányból, mert súlyos visszaélésekkel vádolják. Az elnök emberének, táskahordozójának a fedőneve is beszédes, amikor nem akarják megnevezni, csak „Ali babának” hívják.

De vajon hogyan képzelték a szajré átszállítását Ukrajnába? Kitől szerezték a pénzt és kinek vitték? És miért kellett az akcióhoz a volt ukrán titkosszolgálati tábornok? Miért nem utalták át az egyik bankból a pénzt egy másik bankba, és miért álltak meg egy kerülő útvonalon?

Az utóbbi kérdés azért is rendkívül izgalmas, mert felmerülhet, hogy a pénzzel valójában annak az államnak a választásait akarták befolyásolni, amelyen a fuvarosok át akartak vonulni, mielőtt lekapcsolták őket: Magyarországét.

Szép történet, ugye? Olyan, mint egy bűnügyi film szüzséje, amit a mozik ajánlóiban olvashatunk, vagy mint egy rossz mese. Pedig sajnos ez a rögvalóság itt, Európa közepén. Amióta azonban hetente kilencezer ember hal meg vagy lesz hadirokkanttá a szomszédunkban dúló orosz–ukrán háborúban, és Ukrajna egyre veszettebben viselkedő elnöke ennek ellenére sem a békekötéssel foglalkozik, hanem azzal, hogyan zsarolja Magyarországot, halálosan megfenyegetve hazánk miniszterelnökét a vérengzés folytatása és fegyveres támogatása érdekében, már nem lehet csodálkozni semmin.

Például azon sem, hogy az őrizetbe vett bandát, mit ad isten, éppen egy olyan ügyvéd képviseli, akinek magyarországi irodájában a hazai ellenzék vezető erejéhez, a Tisza Párthoz több szálon köthető Laczó Adrienn exbíró is aktívan tevékenykedik.

A hölgy korábban Tarr Zoltán tiszás alelnök egyik nagy reménysége volt, büszkén mesélte, hogy a „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igaz­ságügyi rendszernek.

A példa ezek szerint már meg is van, a legfontosabb nyilván az lesz, hogy az országon átszállított maffiapénzek fuvarosait véletlenül se érje el az igazságszolgáltatás.

Főként akkor, ha Magyar Péternek és a mögötte álló „üzletembereknek” is csurran-cseppen valami.

A szerepeket már kiosztották, Kapitány István gazdasági miniszterjelölt, és a mögötte álló „shellvtársak” érdekében elzárták a Barátság kőolajvezetéket, Orbán Anita külügyminiszter-jelölt LNG-lobbista érdekében pedig majd eltűnik az országból az orosz gáz is. Magyar Péter pedig kampányolhat a dráguló üzemanyagárakkal, miközben Zelenszkij emberei elintézik neki az anyagi, informatikai támogatást. Sőt ha kell, az aranyvécékről ideröppen Ukrajnából az aranytojást tojó tyúk is.