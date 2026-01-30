Kossuth a spenótban

A világ eddigi legrosszabb Kossuth-alakítását elkövető Nagy Ervin sok feledhető és néhány kiváló színészi produktum után eljutott oda, hogy egy politikai kalandor külföldi pénzekből ácsolt színpadán fahangon ordibál, miközben arra készül, hogy egy brüsszeli bábkormány kultuszminisztere legyen. Azóta folyamatosan a bátor, tettrekész hős álarcában tetszeleg, mint a Hídemberben annak idején, de valójában talán maga is tudja, hogy inkább egy gyáva, alakoskodó, félművelt figurának tekintik sokan, különben nem rettegne attól, hogy leüljön vitázni az állandó célpontjának kijelölt Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház igazgatójával. Egy ilyen vitában ugyanis kiderülne, hogy mennyire nincs fogalma a színházak támogatási rendszeréről, az egész színházi világról, illetve úgy általában a kultúráról.

Ezen persze nincs mit csodálkozni, Magyar Péter miniszterjelöltjei vagy a globális tőke megbízottjai, vagy középszerűek, mert azokkal a területekkel, amit majd rájuk szeretnének bízni, nincs nagy dolga a jövő Irimiásainak és Petrináinak, hogy egy kicsit a Sátántangó két profi, pénzlenyúló gazemberét is idecitáljuk. Ilyen például a kultúrpolitika, amelynek kapcsán legfeljebb egyetlen valódi üzenete van a Tisza Párt üdvöskéinek: a bosszú.

Nem tudják elviselni ugyanis, hogy az utóbbi tizenöt évben olyanok is labdába rúghattak ezen a pályán, akik nem a posztkommunista, balliberális iskola képviselői, vagy csak képesek voltak megmutatni, hogy van másfajta, minőségi szelete is a művészetnek, mint amit a korábbi mainstream alapján megszokhattunk. Például olyan színház, ahol nem kell Shakespeare Lear királyában egyik szereplőnek sem anyaszült meztelenül spenóttal bekennie magát, mint Alföldi Róbert hírhedt rendezésében, vagy nem kell a Terror Háza Múzeum főigazgatóját eljátszó színészt szimbolikusan kivégezni a színpadon, mint Pintér Béla ordenáré előadásában. Olyan színház, ahol hisznek abban, hogy egy alkotás akkor is lehet eredeti és modern, ha klasszikus alapokon nyugszik, miközben erőltetett aktualizálás, érthetetlen szimbolizálás, ízléstelenség és anakronizmus nélkül képes hatni az érzelmekre.