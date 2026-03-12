Jöhet az újabb Fradi-csoda? A Braga edzője ezért nem becsüli le a Ferencvárost

Ferencvároseurópa-ligaBraga

Immáron a legjobb nyolc közé jutás a tét a labdarúgó Európa-ligában, és a negyeddöntős helyekért egy magyar csapat, a Fradi is harcban áll. A Ferencváros már több bravúrt is elért az El-ben, ma este a Braga ellen is erre készül, bár azzal Robbie Keane is tisztában van, hogy a portugálok a párharc esélyesei. Kollégája, Carlos Vicens ugyanakkor elismerte a magyar csapat eredményeit.

2026. 03. 12. 5:00
Mariano Gomez és a Ferencváros borítaná a papírformát Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A portugál élvonal negyedik helyezettje, a Braga ellen folytatja szereplését az Európa-ligában a Ferencváros. A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője megjegyezte, tisztában van azzal, hogy nem az ő együttese a párharc esélyese, az viszont nem is lehet kérdés, hogy csütörtök este (21 óra, tv: M4 Sport) a Groupama Arénában a győzelemre hajtanak. Már csak azért is, mert az FTC bravúros menetelést mutatott be eddig az EL-ben, a papíron erősebbnek tartott és drágább játékoskerettel rendelkező ellenfelek orra alá is borsot törtek.

Carlos Vicens vezetőedző (jobbra) és Gustaf Lagerbielke nehéz menetre készül a Ferencváros ellen
Carlos Vicens vezetőedző (jobbra) és Gustaf Lagerbielke nehéz menetre készül a Ferencváros ellen Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A Ferencváros a Rangerst, a Salzburgot, a Ludogorecet és a Genket is legyőzte az alapszakaszban, a Fenerbahcénak, a Viktoria Plzennek és a Panathinaikosz is csak döntetlenre futotta. A magyar bajnok makulátlan sorozatába a Nottingham Forest rondított bele, az utolsó fordulóban 4-0-ra kikaptak a Premier League-csapattól a zöld-fehérek, akik emiatt két ponttal maradtak le az egyenes ági továbbjutástól, és rájátszásra kényszerültek. Azt a Ludogorec ellen sikerrel vették, így kerültek szembe a Bragával a ma kezdődő nyolcaddöntőben. 

Példaértékű a Ferencváros küzdeni akarása

Keane együttesének produkcióit látva a Braga vezetőedzője, Carlos Vicens sem bízza el magát. Annak ellenére sem, hogy a alapszakaszt a hatodik helyen záró portugálok kerete 146 millió, a Ferencvárosé 43 millió eurót ér.

Tudom, hogy a játékoskeretek értéke alapján papíron mi vagyunk ennek a nyolcaddöntős párosításnak az esélyesei, de csütörtök este 0-0-ról kezdünk, a meccset pedig kétszer tizenegy játékos játssza majd a pályán, és tudjuk, hogy a futballban gyakorlatilag bármi megtörténhet

– állapította meg a spanyol tréner, aki szerint az FTC küzdőszelleme példaértékű. Hozzátette, a Fradi egy adott meccsnek ugyanabban a periódusában képes agresszívan futballozni, miközben kontrollálja is az összecsapást.

A Braga egy célját már teljesítette

– Motiváltak vagyunk, tovább akarunk jutni. Azt a célunkat, hogy plusz párharc lejátszása nélkül, az alapszakaszból azonnal a legjobb tizenhat közé jussunk, már sikerült elérnünk. A csapatunk eddig is képes volt alkalmazkodni az adott pillanathoz, és ugyanezt várom a játékosoktól a csütörtök esti meccsen is – folytatta Vicens, akinek gárdája a Sporting elleni 2-2-es döntetlennel hangolt az Európa-liga nyolcaddöntőjére, miközben a Ferencváros a Nyíregyháza legyőzésével az NB I tabellájának élére ugrott.

Természetesen ezzel a Bragánál is tisztában vannak, mint ahogy a zöld-fehérek korábbi eredményeivel is. A svéd hátvéd, Gustaf Lagerbielke a sajtótájékoztatón arról beszélt, küzdelmes mérkőzésre számítanak, mert a Fradi kifejezetten erős csapat, amelynek rengeteg magyar bajnoki címe van, Európában pedig az előző idényben és most is nagyon jól teljesített.

A Ferencváros és a Braga párharcának visszavágóját jövő szerdán 16 órakor rendezik Portugáliában. A továbbjutó a Panathinaikosz–Real Betis párharc győztese ellen folytatja a negyeddöntőben.

Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzések

csütörtök:

  • Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol) 18.45
  • VfB Stuttgart (német)–FC Porto (portugál) 18.45
  • Bologna (olasz)–AS Roma (olasz) 18.45
  • Lille (francia)–Aston Villa (angol) 18.45
  • Ferencváros–Braga (portugál) 21.00
  • Genk (belga)–Freiburg (német) 21.00
  • Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia) 21.00
  • Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) 21.00

 

