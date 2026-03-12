VideotonmenetelésNB II

Kiesés helyett a dobogó közelében a Videoton: magyarázatok a nagy feltámadásra

A Videoton tavaszra megtáltosodott, már nem kiesőjelölt az NB II-ben a nagy múltú labdarúgócsapat. A székesfehérvári együttes sorozatban öt győzelmet aratva felzárkózott a középmezőny első feléhez, s a végén akár a dobogóra is odaérhet. A reaktivált vezetőedző, Pető Tamás és a klubikon sportigazgató, Nikolics Nemanja szerepe vitathatatlan, ahogy az is, hogy a rutinos játékosok is beálltak a sorba. A Videoton FC Fehérvár továbbra is keresi az új tulajdonosát.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 12. 5:15
Pető Tamás vezetőedző és Nikolics Nemanja sportigazgató a Videoton őszi bejelentése után
Pető Tamás vezetőedző és Nikolics Nemanja sportigazgató a Videoton őszi bejelentése után Forrás: vidi.hu
Megállította mélyrepülését a patinás székesfehérvári labdarúgócsapat. A Videoton FC Fehérvár néven szereplő együttessel nem esik meg az a szégyen, hogy két idény alatt két osztályt zuhanva gyakorlatilag amatőrstátusúvá válik. A háromszoros magyar bajnok, UEFA-kupa-döntős klub a gyatra rajt és személycserék után felfelé ívelő pályára állt, s kiesőjelöltből lassan dobogóra esélyessé vált az NB II-ben.

Idén van okuk az örömre a Videoton játékosainak
Idén van okuk az örömre a Videoton játékosainak Fotó: Facebook/Videoton Fehérvár FC

Csillagos ötös: a „Vidi” 2026-ban a Honvéd elleni idegenbeli vereség után mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte. A legyőzöttek között volt az Ajka, a Csákvár, a Kecskemét, a Békéscsaba és a Karcag. Joggal merül fel a kérdés: mi ebben a különleges? Az, hogy ősszel ugyanezen együttesek ellen nem 15, hanem mindössze öt pontot tudott megszerezni. 

Bukdácsoltak a piros-kékek, akik – a korábban alászállt Vasashoz és Budapest Honvédhez hasonlóan – leginkább azzal kerültek a címlapokra, hogy kiesőjelöltté váltak, legalábbis hírnevükhöz méltatlanul (le)szerepeltek. A tabellán 15 forduló után csupán három győzelemmel a 11. helyen teleltek a 16 csapatos mezőnyben, a kiesőpozícióhoz képest két ponttal gyűjtöttek többet.

Ehhez képest most a 6. a Videoton a másodosztályban, 11 pontra a veszélyes zónától, kettőre az ötödiktől, kilencre a Kispesten bravúros győzelmet arató, dobogós Kecskeméttől.

Mitől támadt fel a Videoton?

A felmelegített töltött káposzta esete gyakran felmerül a fociban is, ha egy-egy játékos, edző vagy sportvezető ugyanott szerepet vállal. Pető Tamás vezetőedző esetében úgy tűnik, nem ez történik. Az 51 esztendős szakembert az előző vezetés 2025 tavaszán menesztette, soha nem tudjuk meg, bent tudta-e volna tartani az NB I-ben a Mol távozása után anyagilag is nehéz helyzetbe került székesfehérvári csapatot. Az viszont tény, hogy elhivatott és ismeri a közeget, amelyben novemberben újra esélyt kapott. Az immár a vármegyei bajnokságban szereplő Mátészalkát segítő Boér Gábortól a 12. helyen szerénykedő, mentálisan mélyen lévő állományt vett át. A maradék két őszi körben fájó döntetleneket tudott csak felmutatni a Szentlőrinc és a Budafok ellenében. Télen nyilvánvalóan viszont érdemi és eredményes munkát tudott végezni, s kialakított egy ütőképes csapatot.

A becsúszó Zsótér Donát a Videoton csapatkaitányi karszalagját is kiérdemelte
A becsúszó Zsótér Donát a Videoton csapatkaitányi karszalagját is kiérdemelte Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

Eredményes háttérmunka

A hétvégén a Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Spandler – Kovács K., Zsótér, Somogyi, Murka, Bedi – Haraszti, Németh tizenegyet küldte a pályára a Karcag ellen (2-0) Pető Tamás, aki többek között Varga Rolanddal tudott frissíteni. Egyértelmű, hogy a rutinos, komoly élvonalbeli tapasztalatokkal bíró játékosaira építi a csapatát, amelybe egyre több tizenéves tehetséget integrál. 

Érdekesség, hogy télen nem elsősorban igazolt, hanem keretet szűkített a szakmai stáb, amelynek kulcsfigurája és vezetője Nikolics Nemanja sportigazgató, egy igazi klublegenda (284 mérkőzés/150 gól). Úgy és olyan jól sakkozott, hogy kulcsjátékos nem távozott, ellenben megszerezte Haraszti Zsoltot és Zimonyi Dávidot a támadósorba.

 Ha a gólokat nem is ontotta az elmúlt öt fordulóban a Videoton, a 11-2-es gólarány beszédes. 

– A Videotonnak így kell játszania hazai pályán és idegenben is, ahogy tettük ezúttal is. Gratulálok a csapatomnak, nagyszerű csapatjáték és kiváló egyéni teljesítmények voltak, megyünk tovább, és csináljuk a dolgunkat – összegzett büszkén a klub hivatalos oldalának Pető Tamás vezetőedző a Karcag 2-0-s legyőzését követően.

Képlékeny jövő

A Videoton tehát rátalált a helyes útra, legalábbis az NB II-ben. A hátralévő kilenc fordulóban akár a dobogót is célba veheti, s kialakíthat egy olyan csapatot, amely a következő idényben akár a feljutásért is versenyben lehet. Ugyanakkor hatalmas kérdőjel éktelenkedik a tervekkel, tervezhetőséggel kapcsolatosan. Az önkormányzat ugyanis korábban jelezte: ideiglenesen vette át a helyi közösségi értéket is jelentő klubot, amelyhez egy ideje befektetőt, gondos gazdát, tulajdonost keres. Egyelőre azonban nem érkeztek fejlemények a székesfehérvári városháza tájáról. Talán a csapat jó szereplése felgyorsíthatja a folyamatot.

