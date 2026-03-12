Kiesés helyett a dobogó közelében a Videoton: magyarázatok a nagy feltámadásra

Megállította mélyrepülését a patinás székesfehérvári labdarúgócsapat. A Videoton FC Fehérvár néven szereplő együttessel nem esik meg az a szégyen, hogy két idény alatt két osztályt zuhanva gyakorlatilag amatőrstátusúvá válik. A háromszoros magyar bajnok, UEFA-kupa-döntős klub a gyatra rajt és személycserék után felfelé ívelő pályára állt, s kiesőjelöltből lassan dobogóra esélyessé vált az NB II-ben.

Idén van okuk az örömre a Videoton játékosainak Fotó: Facebook/Videoton Fehérvár FC

Csillagos ötös: a „Vidi” 2026-ban a Honvéd elleni idegenbeli vereség után mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte. A legyőzöttek között volt az Ajka, a Csákvár, a Kecskemét, a Békéscsaba és a Karcag. Joggal merül fel a kérdés: mi ebben a különleges? Az, hogy ősszel ugyanezen együttesek ellen nem 15, hanem mindössze öt pontot tudott megszerezni.

Bukdácsoltak a piros-kékek, akik – a korábban alászállt Vasashoz és Budapest Honvédhez hasonlóan – leginkább azzal kerültek a címlapokra, hogy kiesőjelöltté váltak, legalábbis hírnevükhöz méltatlanul (le)szerepeltek. A tabellán 15 forduló után csupán három győzelemmel a 11. helyen teleltek a 16 csapatos mezőnyben, a kiesőpozícióhoz képest két ponttal gyűjtöttek többet.

Ehhez képest most a 6. a Videoton a másodosztályban, 11 pontra a veszélyes zónától, kettőre az ötödiktől, kilencre a Kispesten bravúros győzelmet arató, dobogós Kecskeméttől.

Mitől támadt fel a Videoton?

A felmelegített töltött káposzta esete gyakran felmerül a fociban is, ha egy-egy játékos, edző vagy sportvezető ugyanott szerepet vállal. Pető Tamás vezetőedző esetében úgy tűnik, nem ez történik. Az 51 esztendős szakembert az előző vezetés 2025 tavaszán menesztette, soha nem tudjuk meg, bent tudta-e volna tartani az NB I-ben a Mol távozása után anyagilag is nehéz helyzetbe került székesfehérvári csapatot. Az viszont tény, hogy elhivatott és ismeri a közeget, amelyben novemberben újra esélyt kapott. Az immár a vármegyei bajnokságban szereplő Mátészalkát segítő Boér Gábortól a 12. helyen szerénykedő, mentálisan mélyen lévő állományt vett át. A maradék két őszi körben fájó döntetleneket tudott csak felmutatni a Szentlőrinc és a Budafok ellenében. Télen nyilvánvalóan viszont érdemi és eredményes munkát tudott végezni, s kialakított egy ütőképes csapatot.