vármegyei bajnokságBoér GáborMátészalka

Ahol Sándor Tamás elhasalt – mit keres a Magyar Kupa-győztes edző a negyedosztályban?

Boér Gábor lett a Szabolcs-szatmár-Bereg vármegyei első osztályban szereplő Mátészalka szakmai vezetője. A 43 esztendős edző ősszel még az NB II-es Videotont irányította, korábban Magyar Kupát nyert a Zalaegerszeggel. Kiderült, hogy korábbi játékosai hívására érkezett segíteni az NB III-ba visszavágyó, bajnoki listavezető szatmáriakhoz.

2026. 02. 25. 23:24
Boér Gábor Budapest, 2023. május 3. Boér Gábor, a zalaegerszegi csapat vezetőedzője a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott Budafoki MTE - ZTE FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. május 3-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Boér Gábor 2023-ban még a Puskás Arénában hallgatta a himnuszt a Magyar Kupa döntőjén Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Február 9-én közös megegyezéssel távozott a Mátészalkai MTK kispadjáról Makszim Gábor. A vármegyei I. osztály első tavaszi fordulójában ideiglenesen Gyurján Bence a csapat játékosa és sportigazgatója látta el az edzői feladatokat is – számol be az ügy hátteréről a szon.hu, amely tudatta: a bajnokság listavezetője közösségi oldalán mutatta be az új trénert, aki nem más, mint Boér Gábor.

Boér Gábor
 Boér Gábor (balra) az NB I és az NB II után a negyedosztályban dirigálhat Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Forró a kispad az MMTK-nál. A 2024/2025-ös szezonban még az NB III-ban (le)szerepelt Mátészalkát Sándor Tamás, a Debreceni VSC klublegendája irányította. A kieséstől ő sem tudta megmenteni az alacsonyabb osztályok között ingázó patinás klub csapatát, amelytől 2024 októberében távozott. Sereghajtóként, utcahosszal lemaradva esett ki a szatmári egylet, amely az új szezonban versenyben van a bajnoki címért, ami egyébként nem jelent automatikus feljutást... Nem tudni, miért távozott önszántából Makszim Gábor, viszont vutathatatlan: nagy nevet igazoltak a szalkaiak.

Boér Gábor kihívása

A novemberig még Székesfehérváron, az élvonaltól búcsúzott Videoton feltámasztásáért fáradozott a fiatal tréner, aki 2023-ban Magyar Kupa-győzelemre vezette a Zalaegerszeget. Elmondása szerint edzői pályája elején dolgozott az utánpótlásban és megyei másodosztályban is. 

 A legfontosabb érv nyilván a volt játékosaimnak az invitálása volt. Több játékos is van a keretben, akivel dolgoztam együtt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás egy edzőnek, amikor volt játékosa felhívja, megkeresi, mert ezek szerint olyan élményekkel gazdagodott a közös munka során, ami arra vezeti rá, hogy ő szeretné-e ezt továbbvinni és szeretne együtt dolgozni az emberrel.

 Emellett amit elmondtak és amit felvázoltak, az nagyon szimpatikus volt számomra. Azt gondolom, hogy most osztálytól függetlenül mindig az a fontos, hogy akarják az embert, hogy jöjjön és dolgozzon, és ha tud akkor segítsen és itt most abszolút ezt éreztem – mondta a váratlan szerepvállalásáról Boér Gábor a szabolcsfocihirek.hu oldalnak, hozzátette, hogy Gyurján Bence játékos-sportigazgatót segíti, de ő fog meccselni.

Sokat nem kell várni a Mátészalka új szakmai vezetőjének debütálására: szombaton a listavezető a harmadik helyezett Mándok vendége lesz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpósa karcsi

Pósa Karcsi karikatúrája

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.