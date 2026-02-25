kocsondi márkkarsay ferencwittner máriaországgyűlés

Különleges emlék Wittner Mária hagyatékából

Nem mindennapi ajándékot kapott Vitéz Bogyay Elemér 1956-os szabadságharcostól Kocsondi Márk budafok-tétényi képviselő a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából.

Munkatársunktól
2026. 02. 25. 21:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különleges, jelképértékű ajándékot nyújtott át Vitéz Bogyay Elemér 1956-os szabadságharcos, a kanadai magyar emigráció jeles képviselője Budafokon Kocsondi Márk helyi képviselőnek, az oktatási, ifjúsági, civil és részvételiségi bizottság tagjának a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a kerületi városházán. 

A híres vádbeszéd

Az egykori forradalmár Wittner Mária híres „vádbeszéde” kéziratának hiteles másolatát nyújtotta át, amely a parlamentben hangzott el a néhai szabadságharcostól, és elévülhetetlen bűnökkel vádolta a kommunista rendszer régi és későbbi magyarországi kiszolgálóit. 

A rendezvényen részt vett a kerületi egyházak, civil szervezetek képviselői, a helyi politikusok és díszpolgárok mellett Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is. Beszédet mondott Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke. 

Vitéz Bogyai Elemér adta át Wittner Mária vádbeszédének másolatát Kocsondi Márknak     Fotó: Horváth Tamás

Karsay Ferenc fideszes polgármester a köszöntőjében kiemelte: 

Az emléknapon nemcsak múltunk sötét korszakára emlékezünk, hanem erkölcsi tükröt is állítunk magunk elé.

 – Arra figyelmeztet bennünket ez a nap, hogy amikor egy eszme fontosabbá válik az embernél, előbb-utóbb eltűnik az arc, a név, a sors, és csak a félelem marad. 

Németh Zoltán alpolgármester, Kocsondi Márk, Menczer Erzsébet, Karsay Ferenc és Németh Zsolt a budafoki 56-os emlékműnél 

Tiszteletadás és csendes ellenállás

Karsay Ferenc hangsúlyozta: e napon nem csupán emlékezünk kell, hanem számot vetni történelmünk legsötétebb fejezetével is. – Lenyűgöz azok bátorsága, akik a legnehezebb időkben is hűek maradtak hitükhöz, hazájukhoz és lelkiismeretükhöz. Emlékük kötelez és kihívás elé állít: a múlt sebeit nem feledhetjük, ezért közös felelősségünk, hogy a jövőt az igazság, az együttérzés és a szabadság szellemében formáljuk. Az emlékezés tehát nem csupán tiszteletadás, hanem csendes ellenállás minden olyan hatalommal szemben, amely az egyént eszköznek, feláldozhatónak tekinti.
A polgármester kijelentette: 

A kommunista rendszerek középpontjában mindig az emberek elnyomása és szenvedése állt.

A Nobel-díjas Alekszandr Szolzsenyicin szavait idézte, aki A Gulag szigetcsoport című művében azt írta:

A jó és a rossz közötti határ nem államokon, osztályokon és pártokon halad át, hanem mindig az emberi szíven keresztül.

Karsay szerint ez arra mutat rá, hogy a diktatúrák nem csupán rendszerszintű elnyomást jelentenek, hanem az emberi lelkiismeret próbáját és az emlékezés felelősségét is magukban hordozzák. Felidézte, hogy a szerző maga is nyolc évet töltött táborokban, így könyve részben személyes tapasztalatokra épül.

A szigetcsoport metafora

A „szigetcsoport” metafora azt is jelzi, hogy ezek a munkatáborok hálózata úgy terült el a Szovjetunió térképén,
mint egy láthatatlan szigetvilág. Határai pedig messze túlmutatnak a Szovjetunión, hazánkban is jelen volt. 

Ma, amikor emlékezünk, nemcsak a múlt áldozatait tiszteljük, hanem megerősítjük elkötelezettségünket az emberi méltóság, a szabadság és az igazságosság mellett.

– mondta a polgármester, mielőtt átadta a szót Vitéz Bogyay Elemérnek, aki magával hozta Wittner Mária híres „vádbeszéd” kéziratának hiteles másolatát.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu