Különleges emlék Wittner Mária hagyatékából

Különleges, jelképértékű ajándékot nyújtott át Vitéz Bogyay Elemér 1956-os szabadságharcos, a kanadai magyar emigráció jeles képviselője Budafokon Kocsondi Márk helyi képviselőnek, az oktatási, ifjúsági, civil és részvételiségi bizottság tagjának a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a kerületi városházán.

A híres vádbeszéd

Az egykori forradalmár Wittner Mária híres „vádbeszéde” kéziratának hiteles másolatát nyújtotta át, amely a parlamentben hangzott el a néhai szabadságharcostól, és elévülhetetlen bűnökkel vádolta a kommunista rendszer régi és későbbi magyarországi kiszolgálóit.

A rendezvényen részt vett a kerületi egyházak, civil szervezetek képviselői, a helyi politikusok és díszpolgárok mellett Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is. Beszédet mondott Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke.

Vitéz Bogyai Elemér adta át Wittner Mária vádbeszédének másolatát Kocsondi Márknak Fotó: Horváth Tamás

Karsay Ferenc fideszes polgármester a köszöntőjében kiemelte:

Az emléknapon nemcsak múltunk sötét korszakára emlékezünk, hanem erkölcsi tükröt is állítunk magunk elé.

– Arra figyelmeztet bennünket ez a nap, hogy amikor egy eszme fontosabbá válik az embernél, előbb-utóbb eltűnik az arc, a név, a sors, és csak a félelem marad.

Németh Zoltán alpolgármester, Kocsondi Márk, Menczer Erzsébet, Karsay Ferenc és Németh Zsolt a budafoki 56-os emlékműnél

Tiszteletadás és csendes ellenállás

Karsay Ferenc hangsúlyozta: e napon nem csupán emlékezünk kell, hanem számot vetni történelmünk legsötétebb fejezetével is. – Lenyűgöz azok bátorsága, akik a legnehezebb időkben is hűek maradtak hitükhöz, hazájukhoz és lelkiismeretükhöz. Emlékük kötelez és kihívás elé állít: a múlt sebeit nem feledhetjük, ezért közös felelősségünk, hogy a jövőt az igazság, az együttérzés és a szabadság szellemében formáljuk. Az emlékezés tehát nem csupán tiszteletadás, hanem csendes ellenállás minden olyan hatalommal szemben, amely az egyént eszköznek, feláldozhatónak tekinti.

A polgármester kijelentette:

A kommunista rendszerek középpontjában mindig az emberek elnyomása és szenvedése állt.

A Nobel-díjas Alekszandr Szolzsenyicin szavait idézte, aki A Gulag szigetcsoport című művében azt írta:

A jó és a rossz közötti határ nem államokon, osztályokon és pártokon halad át, hanem mindig az emberi szíven keresztül.

Karsay szerint ez arra mutat rá, hogy a diktatúrák nem csupán rendszerszintű elnyomást jelentenek, hanem az emberi lelkiismeret próbáját és az emlékezés felelősségét is magukban hordozzák. Felidézte, hogy a szerző maga is nyolc évet töltött táborokban, így könyve részben személyes tapasztalatokra épül.