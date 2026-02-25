Magyar Péterre számít Zelenszkij az ukrán gyorsított uniós csatlakozás ügyében

Az Európai Unió egy olyan elképzelésen dolgozik, amely jövőre részleges tagságot biztosíthatna Ukrajnának, ami megfigyelői státuszt jelentene számukra az Európai Tanács ülésein és az Európai Parlament bizottságaiban. Zelenszkij a keddi, kijevi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy valóban gyorsított eljárást szeretnének. Mint mondta, 2027 kulcsfontosságú számukra. Hozzátette:

el akarják kerülni, hogy az EU-csatlakozási törekvésük a NATO-csatlakozási tervük sorsára jusson, amely Washington ellenállása miatt lekerült a napirendről.

Az ukrán elképzelés szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök az áprilisi választásokig aligha engedi előrehaladni Ukrajna csatlakozási folyamatát. Ugyanakkor egyes uniós diplomaták és egy ukrán tisztviselő szerint egy újabb győzelem esetén Orbán Viktor enyhíthet Ukrajnával kapcsolatos álláspontján, különösen ha Trump is erre kérné őt. Ha pedig a Fidesz elveszítené a magyar választást, Brüsszel és Kijev egyaránt lehetőséget lát Magyar Péterben. Egy uniós diplomata úgy véli, bár Magyar kritikus kijelentéseket tett Ukrajnával kapcsolatban, mégis konstruktívabb együttműködésre törekedhet Brüsszellel. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy ukrán elemző is elismerte: Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni, csak előbb választást kell nyerni.