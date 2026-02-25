Ukrajna arra számít, hogy az idei magyar országgyűlési választás és a 2027, áprilisi francia elnökválasztás közötti időszak esélyt kínálhat számukra, hogy az uniós csatlakozás ügyében előrelépést érjenek el. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most azt szeretné elérni, hogy a Donald Trump amerikai elnök által közvetített békemegállapodás szövegébe bekerüljön egy, a 2027-es uniós tagságra utaló rész – számolt be róla a Politico.
Magyar Péterre számít Zelenszkij az ukrán gyorsított uniós csatlakozás ügyében
Kijev abban bízik, hogy a magyar országgyűlési választás és a francia elnökválasztás közötti időszakban sikerül előrelépést elérniük az uniós csatlakozási folyamatban. Az ukrán vezetés azt szeretné, ha a békemegállapodás szövegében is megjelenne egy, a 2027-es EU-tagságra utaló vállalás. Zelenszkij egy kijevi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy gyorsított eljárást szeretnének, és a jövő év valóban kulcsfontosságú számukra.
Az Európai Unió egy olyan elképzelésen dolgozik, amely jövőre részleges tagságot biztosíthatna Ukrajnának, ami megfigyelői státuszt jelentene számukra az Európai Tanács ülésein és az Európai Parlament bizottságaiban. Zelenszkij a keddi, kijevi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy valóban gyorsított eljárást szeretnének. Mint mondta, 2027 kulcsfontosságú számukra. Hozzátette:
el akarják kerülni, hogy az EU-csatlakozási törekvésük a NATO-csatlakozási tervük sorsára jusson, amely Washington ellenállása miatt lekerült a napirendről.
Az ukrán elképzelés szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök az áprilisi választásokig aligha engedi előrehaladni Ukrajna csatlakozási folyamatát. Ugyanakkor egyes uniós diplomaták és egy ukrán tisztviselő szerint egy újabb győzelem esetén Orbán Viktor enyhíthet Ukrajnával kapcsolatos álláspontján, különösen ha Trump is erre kérné őt. Ha pedig a Fidesz elveszítené a magyar választást, Brüsszel és Kijev egyaránt lehetőséget lát Magyar Péterben. Egy uniós diplomata úgy véli, bár Magyar kritikus kijelentéseket tett Ukrajnával kapcsolatban, mégis konstruktívabb együttműködésre törekedhet Brüsszellel. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy ukrán elemző is elismerte: Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni, csak előbb választást kell nyerni.
António Costa, az Európai Tanács elnöke a keddi sajtótájékoztatón biztosította Zelenszkijt arról, hogy az Európai Unió mindaddig Ukrajna mellett áll, ameddig szükséges, és elkötelezett egy szabad, szuverén és prosperáló Ukrajna uniós integrációja mellett.
Kijevben ugyanakkor attól tartanak, hogy ha a béketárgyalások elhúzódnak, Trump elveszíti érdeklődését a megállapodás iránt.
Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
