Egyre kevesebb a mozgástér a háború miatt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy biztonságtechnikai szakértővel beszélgetett

Alig ocsúdott fel Európa a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi megrázkódtatásokból, amikor négy évvel ezelőtt kitört az orosz–ukrán háború, amely végérvényesen szétfeszítette a kontinens békéjébe vetett hitet − derül ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf új videójából.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)

Az évforduló apropóján most Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Vukics Ferenc biztonságtechnikai szakértővel beszélgetett arról, merre tart a konfliktus és milyen mozgástér marad a nemzetállamok számára az egyre feszültebb geopolitikai környezetben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyértelművé tette, hogy Magyarország nem szállít fegyvert, azonnali tűzszünetet és békét sürget, és minden körülmények között ki kíván maradni a fegyveres konfliktusból.

A szakértő szerint ha a háború tovább húzódik, annak közvetett következményei elérhetik a régiót is − mint fogalmazott, könnyen megeshet, hogy egy mostanihoz hasonló beszélgetést már kénytelenek lennének háborús körülmények között megejteni.

A honvédelmi miniszter szerint ebben a helyzetben nem lehet túlbecsülni a közelgő választás jelentőséget: Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a választók döntése alapvetően meghatározhatja Magyarország viszonyát azokhoz a nagyhatalmi folyamatokhoz, amelyek egyébként jelenleg tőlünk függetlenül zajlanak.

Személyes tapasztalataira hivatkozva arról beszélt, hogy a NATO- és az európai védelmi egyeztetéseken érzékelhető egy erőteljes fegyverkezési szándék − mint mondta, )ezek bizony építenek egy háborút”, így a fő kérdés szerinte az, hogy ebben a formálódó erőtérben miként tudja egy ország megőrizni szuverenitását.

A beszélgetést Vukics Ferenc zárta, aki hangsúlyozta, hogy nagyon fontos dolog, hogy a döntés jogát a sorsunkkal kapcsolatban a saját kezünkben tartjuk.