Rendkívüli

Orbán Viktor: A választásokig olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni + videó

Szalay-Bobrovnicky KristófUkrajnaVukics Ferenc

Egyre kevesebb a mozgástér a háború miatt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy biztonságtechnikai szakértővel beszélgetett

A geopolitikai feszültség napról napra nő.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 25. 18:42
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alig ocsúdott fel Európa a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi megrázkódtatásokból, amikor négy évvel ezelőtt kitört az orosz–ukrán háború, amely végérvényesen szétfeszítette a kontinens békéjébe vetett hitet − derül ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf új videójából.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)

Az évforduló apropóján most Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Vukics Ferenc biztonságtechnikai szakértővel beszélgetett arról, merre tart a konfliktus és milyen mozgástér marad a nemzetállamok számára az egyre feszültebb geopolitikai környezetben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyértelművé tette, hogy Magyarország nem szállít fegyvert, azonnali tűzszünetet és békét sürget, és minden körülmények között ki kíván maradni a fegyveres konfliktusból.

A szakértő szerint ha a háború tovább húzódik, annak közvetett következményei elérhetik a régiót is − mint fogalmazott, könnyen megeshet, hogy egy mostanihoz hasonló beszélgetést már kénytelenek lennének háborús körülmények között megejteni.

A honvédelmi miniszter szerint ebben a helyzetben nem lehet túlbecsülni a közelgő választás jelentőséget: Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a választók döntése alapvetően meghatározhatja Magyarország viszonyát azokhoz a nagyhatalmi folyamatokhoz, amelyek egyébként jelenleg tőlünk függetlenül zajlanak.

Személyes tapasztalataira hivatkozva arról beszélt, hogy a NATO- és az európai védelmi egyeztetéseken érzékelhető egy erőteljes fegyverkezési szándék − mint mondta, )ezek bizony építenek egy háborút”, így a fő kérdés szerinte az, hogy ebben a formálódó erőtérben miként tudja egy ország megőrizni szuverenitását.

A beszélgetést Vukics Ferenc zárta, aki hangsúlyozta, hogy nagyon fontos dolog, hogy a döntés jogát a sorsunkkal kapcsolatban a saját kezünkben tartjuk.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu