Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll + videó

Magyarország békeidőben ugyan, de az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll – közölte a honvédelmi miniszter kedden este a Facebook-oldalán közzétett videóban, miután részt vett a katonai nemzetbiztonsági szolgálat értekezletén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról, hogy az értekezleten feladatokat szabott a katonai attaséknak.

Ők képviselik a katonadiplomáciát számos fővárosban szerte a világon. Ezért nagyon fontos, hogy miképpen gondolkoznak azokról a folyamatokról, amelyek jelenleg zajlanak

– ismertette. „ Felhívtam a figyelmüket arra, hogy Magyarország békeidőben ugyan, de az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll, hiszen Ukrajna politikai okokból, de beavatkozik Magyarország energiabiztonságába, és ezáltal veszélyezteti Magyarország biztonságát is” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ezt a leghatározottabban vissza kell utasítani, és „ki kell kérnünk Brüsszelben is, hogy miért nem védik meg a tagállamot”.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – mondta a videó zárásaként Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A bejegyzésben az orosz-ukrán háborúra utalva azt írta, négy éve tart már a szomszédunkban a vérontás.

Magyarország azóta is eltántoríthatatlanul békepárti. Amikor Magyarországot zsarolni próbálják emiatt, akkor még fontosabb, hogy ne csak képviseljük álláspontunkat, hanem érthetően meg is kell magyarázni azt a fogadó országok döntéshozói előtt. Ebben pedig elengedhetetlen katonai attaséink szolgálata

– tette hozzá a miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)