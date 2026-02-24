A magyarok a háború kezdete óta békét akarnak, hálából az ukránok zsarolják az országot

Negyedik éve tart a háború, négy év pusztítás, százezrek halála. Az európai uniós tagállamok kezdetben rohamsisakok küldéséről beszéltek, mára ott tartunk – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honédelmi miniszter –, hogy a hajlandók koalíciója írásban rögzítette, katonákat fognak küldeni Ukrajnába.

A hajlandók koalíciója Párizsban (Fotó: Ludovic Marin/AFP/POOL)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte, Magyarország a kezdetek óta elhatározottan a béke mellett állt ki, nem küldünk fegyvereket, halált okozó eszközöket, Ukrajnát humanitárius úton segítjük. A hála mindezért pedig az, hogy a háború negyedik évfordulóján is Ukrajna zsarolja Magyarországot.

Hangsúlyozta: káoszt akar előidézni, és azt akarja, hogy Magyarország belesodródjon Brüsszel háborújába. És ehhez megvan a magyarországi partnere, megvan a magyarországi támogatója, a Tisza Párt összefogott Brüsszellel és Kijevvel, és arra készülnek, hogy azt a kormányt, amely kint tartotta Magyarországot a háborúból, leváltsák április 12-én – tette hozzá a miniszter.

Ez a tétje a választásoknak, béke vagy háború, biztonság vagy káosz. Mindez a következő magyar kormányon múlik. A biztos választás a Fidesz.

– zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.