brüsszeltisza pártVálasztás 2026háború

A magyarok a háború kezdete óta békét akarnak, hálából az ukránok zsarolják az országot

Ukrajna azt akarja elérni, hogy Magyarország is belesodródjon a háborúba, ennek érdekében pedig Kijev és Brüsszel összefogott a Tisza Párttal. Béke vagy háború, biztonság vagy káosz, ez a tétje a választásoknak – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 24. 11:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Negyedik éve tart a háború, négy év pusztítás, százezrek halála. Az európai uniós tagállamok kezdetben rohamsisakok küldéséről beszéltek, mára ott tartunk – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honédelmi miniszter –, hogy a hajlandók koalíciója írásban rögzítette, katonákat fognak küldeni Ukrajnába.

France's President Emmanuel Macron (C) and Britain's Prime Minister Keir Starmer (3rd R) speak as they pose with (front row from L) Poland's Prime Minister Donald Tusk, Slovenia's Prime Minister Robert Golob, Ukraine's President Volodymyr Zelensky, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni and European Commission President Ursula Von der Leyen for a family photo at the Elysee Palace in Paris, on January 6, 2026, on the sideline of the Coalition of the Willing summit on security guarantees for Ukraine. The summit of the group of Ukraine supporters dubbed the "Coalition of the Willing" is the latest of several meetings planned for the new year as diplomatic efforts to end Europe's deadliest conflict since World War II have gained pace in recent weeks. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
A hajlandók koalíciója Párizsban (Fotó: Ludovic Marin/AFP/POOL)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte, Magyarország a kezdetek óta elhatározottan a béke mellett állt ki, nem küldünk fegyvereket, halált okozó eszközöket, Ukrajnát humanitárius úton segítjük. A hála mindezért pedig az, hogy a háború negyedik évfordulóján is Ukrajna zsarolja Magyarországot.

Hangsúlyozta: káoszt akar előidézni, és azt akarja, hogy Magyarország belesodródjon Brüsszel háborújába. És ehhez megvan a magyarországi partnere, megvan a magyarországi támogatója, a Tisza Párt összefogott Brüsszellel és Kijevvel, és arra készülnek, hogy azt a kormányt, amely kint tartotta Magyarországot a háborúból, leváltsák április 12-én – tette hozzá a miniszter.

Ez a tétje a választásoknak, béke vagy háború, biztonság vagy káosz. Mindez a következő magyar kormányon múlik. A biztos választás a Fidesz.

– zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu