Kedden Egerben folytatódik Orbán Viktor országjárása: a kormányfő 18 órára hívta az érdeklődőket a Dobó István térre.

A kampánykörút újabb állomására közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, rövid üzenetben jelezve:

Ma Eger. Találkozzunk 18.00 órakor a Dobó István téren!

Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol a Kossuth téren óriási tömeg fogadta Orbán Viktort. A miniszterelnök közösségi oldalán fotót is megosztott a rendezvényről, amelyen a zsúfolásig megtelt tér látható.

Bejegyzésében arra is utalt, hogy a saját rendezvényén többen vettek részt, mint Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének orosházi eseményén. „Ma is többen voltunk” – írta a miniszterelnök.

Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:

Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György tér

Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér

Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér

Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Kaposváron (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)