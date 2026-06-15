EurópaNATOorosz–ukrán háború

Merkel volt tanácsadója lesújtó látleletet adott Európáról

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Erich Vad nyugalmazott dandártábornok eddig sem rejtette véka alá véleményét az orosz–ukrán háborúról és az ahhoz kapcsolódó európai politikáról, egy friss interjúban azonban lesújtó jövőképet vázolt fel. Angela Merkel egykori katonai tanácsadója szerint Európa egy eszkalációs spirálba került, és a konfliktust nem saját érdekei mentén kezeli, ami szerinte az uniós vezetés gyengeségére vezethető vissza.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 5:50
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
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Amit ma hiányolok, az pontosan Németország kül- és biztonságpolitikai szuverenitása. Az, amely megpróbálja alakítani a politikát, ahelyett, hogy szégyenteljesen kiszolgálná Zelenszkij és más európai partnereket érdekeit. Egyszerűen hagyja, hogy a dolgok a maguk útján menjenek, függetlenül Németország érdekeitől. Mindenki a vezetésről beszél, de egyszerűen nem cselekszenek, és nem is tudnak

– hangsúlyozta.

Vad szerint a cselekvésképtelenségnek az oka elsősorban a gyenge vezetésben keresendő. Az európai országok vezetőinek jelentős része ugyanis népszerűségi problémákkal küzd otthon. Ez ugyanúgy igaz Emmanuel Macron francia elnökre, mint Keir Starmer brit miniszterelnökre, vagy éppen Friedrich Merz német kancellárra.

Ez a belpolitikai gyengeség végső soron elviszi a fókuszt a nemzeti érdekek képviseletétől, aminek az eredménye hosszú távon egy európai háború lehet.

Vad szerint nem valóságtól elrugaszkodott, hogy sokan az első világháborúhoz hasonlítják a mostani helyzetet, hiszen akkor is sokan tudták, hogy egy háború felé tart a világ, mégsem tett ellene senki semmit. Ez pedig ma is így van. Vad ennek a kapcsán az interjúban elárulta, hogy ott volt Angela Merkellel azon a bukaresti NATO-csúcstalálkozón, amelyen először felvetődött az ukrán NATO-csatlakozás. 

Ennek kapcsán a nyugalmazott dandártábornok nyomatékosította, hogy ezen a találkozón a többség még racionálisan látta a helyzetet, hiszen Moszkva már a NATO keleti terjeszkedését is nehezményezte, Ukrajna csatlakozása azonban egyértelmű vörös vonal volt már akkor is.

 A legnagyobb hiba azonban – ahogy Vad fogalmazott –, hogy ezt a kérdést nem zárták le ott és akkor, hanem megmaradt nyitott lehetőségként. Később aztán már az ukrán alkotmányba is bekerült a NATO-tagságra való törekvés, ami később a Majdanhoz, majd a háború kitöréséhez vezetett. Bár a volt katonai tanácsadó szerint Európa erkölcsi szempontból helyesen döntött Ukrajna támogatásával, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy egyetlen nagyhatalom sem tűrné el, hogy mások betörjenek a saját érdekszférájába.

Vad szerint Oroszország számára stratégiailag túl értékes Ukrajna ahhoz, hogy egyszerűen csak felfüggessze a harcokat, Ukrajnának pedig hasonlóan járhatatlan út az elfoglalt területek átengedése. 

Vad szerint egyértelmű, hogy a harcoló felek maguktól nem vetnek véget a konfliktusnak, ezért Európának készen kell állnia arra, hogy diplomáciai eszközökkel kihasználja a kínálkozó lehetőségeket. A volt katonai tanácsadó úgy véli, Oroszország jelenleg támadó pozícióban van, ez azonban jelentős gazdasági és katonai terhekkel jár Moszkva számára. Megfelelő diplomáciai stratégiával ezt a nyomást fel lehetne használni arra, hogy a feleket tárgyalóasztalhoz ültessék. Ehhez azonban szemléletváltásra lenne szükség Berlinben, Párizsban, Londonban és Brüsszelben is.

Borítókép: A német kancellár, az ukrán elnök, a brit miniszterelnök és a francia elnök egy londoni találkozón (Fotó: AFP)

 

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