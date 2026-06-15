Merkel volt tanácsadója lesújtó látleletet adott Európáról

A legnagyobb hiba azonban – ahogy Vad fogalmazott –, hogy ezt a kérdést nem zárták le ott és akkor, hanem megmaradt nyitott lehetőségként. Később aztán már az ukrán alkotmányba is bekerült a NATO-tagságra való törekvés, ami később a Majdanhoz, majd a háború kitöréséhez vezetett. Bár a volt katonai tanácsadó szerint Európa erkölcsi szempontból helyesen döntött Ukrajna támogatásával, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy egyetlen nagyhatalom sem tűrné el, hogy mások betörjenek a saját érdekszférájába.

Vad szerint Oroszország számára stratégiailag túl értékes Ukrajna ahhoz, hogy egyszerűen csak felfüggessze a harcokat, Ukrajnának pedig hasonlóan járhatatlan út az elfoglalt területek átengedése.

Vad szerint egyértelmű, hogy a harcoló felek maguktól nem vetnek véget a konfliktusnak, ezért Európának készen kell állnia arra, hogy diplomáciai eszközökkel kihasználja a kínálkozó lehetőségeket. A volt katonai tanácsadó úgy véli, Oroszország jelenleg támadó pozícióban van, ez azonban jelentős gazdasági és katonai terhekkel jár Moszkva számára. Megfelelő diplomáciai stratégiával ezt a nyomást fel lehetne használni arra, hogy a feleket tárgyalóasztalhoz ültessék. Ehhez azonban szemléletváltásra lenne szükség Berlinben, Párizsban, Londonban és Brüsszelben is.