Izrael-ellenes és szélsőbaloldali tüntetők forgatják fel Olaszországot + videó

Több olasz nagyvárosban, Rómában, Milánóban és Torinóban is nagyszabású tüntetéseket szerveztek a Meloni-kormány és az igazságügyi reformról szóló népszavazás ellen. A megmozdulások hátterében Izrael-ellenes szervezetek és baloldali mozgalmak állnak. Az Olaszországban élő migránsok ez alkalommal is összefogtak a baloldallal, hogy meghiúsítsák a jobboldali pártok által régóta ígért igazságügyi reformot.
Milánóban már csütörtök óta tartanak a megmozdulások. Giorgia Meloni igazságügyi reform melletti kampányát flash mobokkal zavarták meg. A hétvégén ismét utcára vonulta a palesztinpárti aktivisták, hogy a kormány lemondását követeljék. Torinóban különösen a diákmozgalmak aktívak, akik a „hadiköltségvetés” helyett az oktatás és a szociális szolgáltatások fejlesztését követelték. Az Izrael-ellenes szervezetek nem véletlenül támadják az igazságügyi reformot.
A jelenlegi rendszer ugyanis számos alkalommal lehetővé tette, hogy az úgynevezett „vörös tógák” azaz a baloldali nézeteket valló bírók a hatóságok szigorú eljárása ellenére szabadon engedjék a migránsokat.
