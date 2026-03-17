Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több száz millió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Izrael-ellenes és szélsőbaloldali tüntetők forgatják fel Olaszországot + videó

Az Olaszországban élő iráni közösség Donald Trumpot és Netanjahut élteti és köszönetet mondanak az ajatollah eltávolításáért, a negyven éve tartó sötét diktatúra felszámolásáért. Közben Izrael-ellenes mozgalmak a szélsőbaloldallal szövetkezve vonultak az utcára több olasz nagyvárosban. Ők izraeli zászlókat égettek, Giorgia Meloni, Trump és Netanjahu képét gyújtották fel. Olyanok is voltak, akik a Hamenei terrorista vezér képével vonultak a tüntetésen.

Jánosi Dalma
2026. 03. 17. 8:15
A demonstrálók felgyújtották Donald Trump képét is, Torinóban pedig izraeli zászlókat égettek el Forrás: AFP
Több olasz nagyvárosban, Rómában, Milánóban és Torinóban is nagyszabású tüntetéseket szerveztek a Meloni-kormány és az igazságügyi reformról szóló népszavazás ellen. A megmozdulások hátterében Izrael-ellenes szervezetek és baloldali mozgalmak állnak. Az Olaszországban élő migránsok ez alkalommal is összefogtak a baloldallal, hogy meghiúsítsák a jobboldali pártok által régóta ígért igazságügyi reformot. 

Milánóban már csütörtök óta tartanak a megmozdulások. Giorgia Meloni igazságügyi reform melletti kampányát flash mobokkal zavarták meg. A hétvégén ismét utcára vonulta a palesztinpárti aktivisták, hogy a kormány lemondását követeljék. Torinóban különösen a diákmozgalmak aktívak, akik a „hadiköltségvetés” helyett az oktatás és a szociális szolgáltatások fejlesztését követelték. Az Izrael-ellenes szervezetek nem véletlenül támadják az igazságügyi reformot. 

A jelenlegi rendszer ugyanis számos alkalommal lehetővé tette, hogy az úgynevezett „vörös tógák” azaz a baloldali nézeteket valló bírók a hatóságok szigorú eljárása ellenére szabadon engedjék a migránsokat.

Szombaton Rómában Giorgia Meloni miniszterelnök és Carlo Nordio igazságügyi miniszter fotóit égették el füstbombákkal – írja az Il Fatto Quotidiano olasz lap.

Az egyik transzparensen Meloni volt látható, amint pórázon tartja a védelmi minisztert. 

Egy másik elégetett képen Giorgia Meloni Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel fogott kezet. A Il Sole 24 Ore beszámolója szerint a demonstrálók felgyújtották Donald Trump képét is, Torinóban pedig izraeli zászlókat égettek el.

A megmozdulásokat az igazságügyi reformról szóló népszavazás elleni tiltakozásként, valamint a gázai és iráni háborúk elleni fellépésként szervezték. 

A Rómában élő iráni közösség is utcára vonult a hétvégén, ők azonban nem háborúnak nevezik mindazt, ami hazájukban történik, hanem az iráni nép felszabadításának.

Az Olaszországban élő irániak megmozdulásán lapunknak úgy nyilatkoztak, hogy azért gyűltek össze Róma belvárosában, hogy támogatásukról biztosítsák Reza Pahlav herceget, és megköszönjék Izraelnek és az USA-nak azért az óriási segítséget, amit országuknak nyújtanak. Elmondták, hogy az elmúlt negyven év sötét diktatúrájában számos alakalommal kértek segítséget a nemzetközi közösségtől, de senki sem sietett az iráni nép támogatására, amely egyedül küzdött szabadságáért. 

Minden esetben, amikor az iráni nép utcára vonult, a terrorista állam lőfegyverekkel válaszolt.

Ez volt az első alakalom, hála Donald Trumpnak és Benjamin Netajahunak, hogy valódi segítséget kaptak. Végre valaki eltávolította az évtizedeken keresztül mindenkit rettegésben tartó terrorista kormányt – nyilatkozta egy iráni nő.

A Rómában élő iráni közösség minden héten utcai megmozdulásokon kéri Izraelt és az USA-t, hogy ne hagyják magára Iránt, továbbra is segítsék a szabadsághoz vezető küzdelmében.

Meggyőződésük, hogy a vérontásokat és a negyven éve tartó diktatúrát, csak fegyveres beavatkozással lehetett megtörni. 

Egy iráni férfi a római megmozduláson lapunknak elmondta, hogy hazájuk és népük iránti szolidaritásból demonstrálnak, hiszen kiszolgáltatott helyzetben vannak, két hete nincs internetelérhetőségük. Teherántól kértek segítséget, mert akik korábban lázadni mertek a rendszer ellen, azokat hidegvérrel kivégezték. Közel 100 ezer személyt gyilkoltak meg az utcai tüntetéseken. Irán nem tud egyedül szembeszállni a terrorizmussal. Ezért kérik Trumptól és Netanjahutól, hogy továbbra is támogassa az iráni népet. Az iráni férfi azt is hozzáfűzte, megítélésük szerint a kirobbant konfliktus valójában nem egy Irán-ellenes háború, hanem 

  • az iszlám terrorállam felszámolása, 
  • egy fasiszta diktatúra megszüntetése, amely vérbe fojtott minden korábbi ellenállást és békés megmozdulást. 

Az Olaszországban élő iráni közösség úgy érzi, hálával tartozik a Giorgia Meloni vezette kormánynak, amiért Trump és Netanjahu szövetségeseként támogatja az iráni népet a szabadságért folytatott harcukban.

Borítókép: A demonstrálók felgyújtották Donald Trump képét is Rómában (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
