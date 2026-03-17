Izrael-ellenes és szélsőbaloldali tüntetők forgatják fel Olaszországot + videó

Több olasz nagyvárosban, Rómában, Milánóban és Torinóban is nagyszabású tüntetéseket szerveztek a Meloni-kormány és az igazságügyi reformról szóló népszavazás ellen. A megmozdulások hátterében Izrael-ellenes szervezetek és baloldali mozgalmak állnak. Az Olaszországban élő migránsok ez alkalommal is összefogtak a baloldallal, hogy meghiúsítsák a jobboldali pártok által régóta ígért igazságügyi reformot.

Meloni, Trump és Netanjahu képeit égették az olaszországi tüntetéseken. Fotó: AFP

Milánóban már csütörtök óta tartanak a megmozdulások. Giorgia Meloni igazságügyi reform melletti kampányát flash mobokkal zavarták meg. A hétvégén ismét utcára vonulta a palesztinpárti aktivisták, hogy a kormány lemondását követeljék. Torinóban különösen a diákmozgalmak aktívak, akik a „hadiköltségvetés” helyett az oktatás és a szociális szolgáltatások fejlesztését követelték. Az Izrael-ellenes szervezetek nem véletlenül támadják az igazságügyi reformot.