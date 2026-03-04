Giorgia Meloni miniszterelnök megerősítette, hogy a fokozódó globális konfliktusok miatt a terrorveszély kockázata is nőtt, éppen ezért az olasz titkosszolgálatok és a biztonsági erők teljes készültségben vannak. A kormányfő biztosította a lakosságot, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a belső biztonság fenntartása érdekében.
Emelkedhet a terrorveszély Olaszországban
Fokozódó terrorveszélytől tartanak Olaszországban a közel-keleti krízis kiszélesedése miatt. Országszerte a legmagasabb biztonsági készültség van érvényben. A fokozódó nemzetközi feszültségek miatt rejtőzködő terrorsejtek felbukkanásától tartanak.
A Közel-Keleten kialakult feszültségekről a római parlament szenátusában számolt be Antonio Tajani külügyminiszter és Guido Crosetto védelmi miniszter. Közölték, hogy Izrael és az Egyesült Államok teljesen szuverén módon, a szövetségesek bevonása nélkül döntött az Irán elleni katonai csapás mellett. A miniszterek hangsúlyozták, hogy
az iráni nukleáris és rakétafenyegetés veszélyt jelentett, nemcsak Izrael, hanem Európa számára is.
Elmondták, hogy a kormány elrendelte a Libanonban állomásozó UNIFIL-kontingens fokozott védelmét, illetve kiemelt figyelmet fordítanak a tengeri kereskedelmi útvonalakra is. A konfliktus eszkalációja ugyanis az energiaárak drasztikus emelkedéséhez és az áruforgalom megbénulásához vezethet.
Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy az utolsó pillanatig a párbeszédet és a tárgyalásokat támogatták, de Irán mindenféle megoldást elutasított. Beszámolt arról is, hogy az Öböl-menti országok logisztikai és hadianyag-szállításra vonatkozó segítséget kértek Olaszországtól, ez azonban nem katonai beavatkozást jelent, hanem a védelmi rendszerek átadását.
A parlamenti beszámolóra elsősorban azért volt szükség, mert az olasz ellenzék a Giorgia Meloni vezette kabinetet támadja az Iránban történt hadműveletért.
Giuseppe Conte, az Öt Csillag Mozgalom elnöke és Elly Schlein, a Demokrata Párt vezetője azzal vádolja a kormányt, hogy háborús politikát folytat, és nem tesz eleget a békés megoldásért, ami diplomáciai úton fékezné meg Irán nukleáris ambícióit. Az ellenzéki politikusok úgy vélik, hogy a kabinet felelőtlen lépést tesz azzal, hogy védelmi rendszereket ígér az Öböl-menti országoknak. Attól tartanak, hogy Irán vagy szövetségesei válaszlépéseket tehetnek a térségben tartózkodó olasz érdekeltségek ellen. Többek között azt követelik a kormánytól, hogy az olaszországi katonai bázisokat, például a Szicíliai Cataniában található Sigonrella bázist ne használhassák támadó műveletekre.
További Külföld híreink
Attól tartanak, hogy ha az USA erről a bázisról indít támadásokat Irán ellen, akkor Irán vagy szövetségesei ellencsapást mérhetnek Olaszországra.
Guido Crosetto védelmi miniszter a hétfői parlamenti felszólalásában kijelentette, hogy az amerikai szövetségesek részéről nem volt kérés a bázis támadó célú felhasználására. Hangsúlyozta, hogy a bázis jelenlegi tevékenysége a helyzet megfigyelésére korlátozódik.
További Külföld híreink
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az olasz sajtónak adott interjúban aggodalmait fejezte ki a fokozódó nemzetközi feszültségek miatt. Elmondta: attól tart, hogy a világ egy hosszú távú konfliktus küszöbén áll.
Úgy véli, hogy a Közel-Keleten zajló eszkaláció közvetlen összefüggésben van az ukrajnai háborúval. Szerinte az orosz agresszió meggyengítette a nemzetközi jogrendet, ez pedig lehetőséget teremtett Iránnak a destabilizációra. Az olasz kormányfő nyomatékosította, hogy a Nyugat nem nézheti tétlenül, ahogy Teherán atomfegyverhez jut, mert az végzetes lenne a globális stabilitásra nézve.
Diplomáciai nyomásgyakorlást és Európa részéről határozott, összehangolt fellépést sürgetett.
Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)
A Tisza Brüsszelben minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavazott
Ezzel a Tisza Párt az ukránok érdekeit képviselte, nem pedig a magyarokét.
Óriási a pánik: vasúti kocsit talált el egy drón Ukrajnában
Oroszország ezúttal Mikolajiv városára csapott le.
Katar egy beépített iráni kémhálózatot buktatott le
A gyanúsítottaknál érzékeny információkat is találtak.
A Tisza Brüsszelben minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavazott
Ezzel a Tisza Párt az ukránok érdekeit képviselte, nem pedig a magyarokét.
Óriási a pánik: vasúti kocsit talált el egy drón Ukrajnában
Oroszország ezúttal Mikolajiv városára csapott le.
Katar egy beépített iráni kémhálózatot buktatott le
A gyanúsítottaknál érzékeny információkat is találtak.
