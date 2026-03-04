Emelkedhet a terrorveszély Olaszországban

A Közel-Keleten kialakult feszültségekről a római parlament szenátusában számolt be Antonio Tajani külügyminiszter és Guido Crosetto védelmi miniszter. Közölték, hogy Izrael és az Egyesült Államok teljesen szuverén módon, a szövetségesek bevonása nélkül döntött az Irán elleni katonai csapás mellett. A miniszterek hangsúlyozták, hogy

az iráni nukleáris és rakétafenyegetés veszélyt jelentett, nemcsak Izrael, hanem Európa számára is.

Elmondták, hogy a kormány elrendelte a Libanonban állomásozó UNIFIL-kontingens fokozott védelmét, illetve kiemelt figyelmet fordítanak a tengeri kereskedelmi útvonalakra is. A konfliktus eszkalációja ugyanis az energiaárak drasztikus emelkedéséhez és az áruforgalom megbénulásához vezethet.

Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy az utolsó pillanatig a párbeszédet és a tárgyalásokat támogatták, de Irán mindenféle megoldást elutasított. Beszámolt arról is, hogy az Öböl-menti országok logisztikai és hadianyag-szállításra vonatkozó segítséget kértek Olaszországtól, ez azonban nem katonai beavatkozást jelent, hanem a védelmi rendszerek átadását.

A parlamenti beszámolóra elsősorban azért volt szükség, mert az olasz ellenzék a Giorgia Meloni vezette kabinetet támadja az Iránban történt hadműveletért.

Giuseppe Conte, az Öt Csillag Mozgalom elnöke és Elly Schlein, a Demokrata Párt vezetője azzal vádolja a kormányt, hogy háborús politikát folytat, és nem tesz eleget a békés megoldásért, ami diplomáciai úton fékezné meg Irán nukleáris ambícióit. Az ellenzéki politikusok úgy vélik, hogy a kabinet felelőtlen lépést tesz azzal, hogy védelmi rendszereket ígér az Öböl-menti országoknak. Attól tartanak, hogy Irán vagy szövetségesei válaszlépéseket tehetnek a térségben tartózkodó olasz érdekeltségek ellen. Többek között azt követelik a kormánytól, hogy az olaszországi katonai bázisokat, például a Szicíliai Cataniában található Sigonrella bázist ne használhassák támadó műveletekre.