Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

iránEurópaterrorizmus

Emelkedik a terrorkészültség Európában

A Közel-Keleten kialakult helyzet számos ponton lehet hatással az európaiak mindennapi életére. A korábbi tapasztalatokból okulva több kormány rendelt el megerősített készültséget, vagy egyéb biztonsági intézkedéseket az Irán elleni támadás után – már ahol nem kellett a magas fenyegetettségi fokozatokat már korábban bevezetni.

Munkatársunktól
2026. 03. 04. 8:08
Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légicsapásai után egyre inkább a félelem és a bizonytalanság uralkodik Európában: több ország is megemelte terrorkészültségét a közel-keleti háború hatására.

Rendőrségi járművek a berlini izraeli nagykövetség előtt az Irán elleni támadás után hozott biztonsági intézkedések részeként
Rendőrségi járművek a berlini izraeli nagykövetség előtt az Irán elleni támadás után hozott biztonsági intézkedések részeként (Fotó: DPA/AFP)

Orbán Viktor miniszterelnök hétvégén bejelentette, hogy Magyarország egy fokozattal emeli a terrorfenyegetettségi készültségi szintjét. A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolni kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él – hívta fel a figyelmet. 

Magyarországhoz hasonlóan több európai országban megemelték a készültséget, illetve egyéb speciális intézkedéseket léptettek életbe a közel-keleti események nyomán. 

Az is sokat elmond Nyugat-Európa állapotáról, hogy több ország azért nem emelte a készültségi szintet, mert arra korábban már sor került, jellemzően terrorcselekmények miatt.

Franciaországban a Vigipirate terv vészhelyzeti támadás (legmagasabb) fokozatát már nem kellett elrendelni, az ugyanis 2024 márciusa, a moszkvai ISIS-támadás óta folyamatosan hatályban van. A kormány válságtanácskozást tartott, extra rendőri és katonai jelenlétet vezettek be pályaudvarokon, repülőtereken és vallási intézményeknél. 

Laurent Nunez belügyminiszter mozgósította a biztonsági erőket és megerősítette a zsidó érdekek és az iráni ellenzék védelmét, a francia titkosszolgálat iráni terrorcselekményektől tart – írja a Valeurs Actuelles francia hírportál. 

Németországban formálisan nem emelték meg a készültség szintjét, de a zsidó helyszínek védelmét már 2025 júniusában megerősítették, a mostani események hatására pedig szigorították a határellenőrzést a szabotázsakciók lehetősége és az iszlamista radikalizáció miatt. Ausztriában a terrorkészültség a második legmagasabb (4-es) szinten van a 2023-as villachi támadás óta, a kiemelt helyszínekre fokozott figyelmet fordítanak a hatóságok a háború kitörése óta. 

Olaszországban még januárban erősítették meg a biztonsági intézkedéseket, részint a terrorfenyegetettség miatt, részint a közbiztonság javítása érdekében. Róma legforgalmasabb csomópontjain, köztük a Colosseum környékén és a Termini pályaudvarnál páncélozott járművek tűntek fel. A zsidó érdekeltségek és az izraeli nagykövetség védelmét még a tavaly júniusi tizenkét napos háború kapcsán megszigorították, és érvényben maradt a határellenőrzés is a szlovén határon.

Svédországban a 4-es (második legmagasabb) szint a Korán-égetések miatt lépett életbe 2023-ban, és a nemzetközi konfliktusok miatt azóta is fenntartották. 

Belgiumban szintén 2023 óta van érvényben a hármas („komoly”) szint, ami azt jelenti, hogy támadás lehetségesnek és valószínűnek tekinthető. A hatóságok úgy döntöttek, hogy biztonsági okokra hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra az Izraelhez, az Egyesült Államokhoz és Iránhoz kapcsolódó helyszínek biztonságának biztosítása érdekében hozott konkrét intézkedéseket. Szombaton Antwerpen polgármestere kijelentette, hogy a helyi rendőrség „fokozott éberséget” fog fenntartani a zsidó negyedben a Közel-Keleten folyó konfliktus miatt.

Hollandiában szintén a második legmagasabb készültségi szint van érvényben, tehát a hatóságok valós esélyt látnak egy esetleges támadásra. A szintet legutóbb tavaly decemberben vizsgálták felül. Nagy-Britanniában 2022 óta van érvényben a „jelentős” (substantial) szint. Spanyolország a madridi reptéren vezetett be szigorítást nemrégiben.

Hogy a megelőző intézkedések mennyire fontosak, azt jól mutatja, milyen hatása volt a tavaly tizenkét napos háborúnak Európában és az Egyesült Államokban a terrorizmus előretörése szempontjából. 

Mint arról beszámoltunk, az amerikai belbiztonsági minisztérium akkor figyelmeztetett: kibertámadásoktól kezdve antiszemita cselekményekig kell tartani az Egyesült Államokon belül is akcióktól, az erőszakos szélsőségesség pedig valószínűleg felerősödhet, ha az iráni vezetés vallási felhívást tesz megtorló erőszakra.

Németországban a háború kitörésekor az Amadeu Antonio német közhasznú alapítvány illetékese azt közölte: a németországi zsidókat fenyegető veszély valós, akut és életveszélyes.

Iráni ügynökök évek óta kémkednek zsidó és Izrael-párti célpontok után Európában – azzal a céllal, hogy szükség esetén csapást mérjenek rájuk

– figyelmeztetett a zsidó intézmények védelmének megerősítését sürgetve.

Nem sokkal később Dániában őrizetbe vettek egy állítólag Iránnak kémkedő, afgán származású dán állampolgár férfit, aki Berlinben zsidó célpontok, köztük a Német–Izraeli Társaság székháza elleni terrortámadás előkészítésében vállalhatott szerepet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

Csépányi Balázs avatarja

Megy az iszapbirkózás a baloldalon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.