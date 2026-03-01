A tavalyi izraeli–iráni háború Európában és Amerikában is növelte a terrorveszélyt

– Háború Iránban! Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal! – közölte tegnap a Védelmi Tanács ülése után Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte, hogy az iráni események közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, hozzátéve: a terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolni kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él.

Merthogy a nemzetbiztonsági szolgálatok értékelése szerint a 2025-ös, tizenkét napos izraeli–iráni háború a közel-keleti térségtől távolabbi régiókban is további terrorfenyegetést jelentett. Bárn a fegyveres konfliktus nyíltan 2025 júniusának közepén tört ki, mégis elválaszthatatlan a Közel-Keleten ekkor, a Hamász 2023. októberi izraeli betörése, majd a gázai háború óta már különösen kiélezett helyzettől, főleg, hogy Irán a térségben a terror vezető politikai és anyagi támogatója.

Már előtte a terrorra figyelmeztettek

Közvetlenül azelőtt, hogy Izrael – amerikai támogatással – megtámadta volna Iránt, az Egyesült Államokban két nagyobb Izrael-ellenes terrorcselekményt is elkövettek.

– A Colorado állambeli Boulderben egy egyiptomi férfi gyújtóbombával sebesített meg sokakat egy Izrael-párti rendezvényen.

– Washingtonban egy amerikai férfi két izraeli követségi alkalmazottat lőtt le egy rendezvényen a helyi zsidó múzeumnál.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium a tavalyi izraeli–iráni háború alatt figyelmeztetett: kibertámadásoktól kezdve antiszemita cselekményekig kell tartani az Egyesült Államokon belül is akcióktól, az erőszakos szélsőségesség pedig valószínűleg felerősödhet, ha az iráni vezetés vallási felhívást tesz megtorló erőszakra. Mint megállapították, számos közelmúltbeli terrortámadást antiszemita vagy Izrael-ellenes érzelmek tápláltak Amerikában, és a jelenlegi izraeli–iráni konfliktus hozzájárulhat ahhoz, hogy az Egyesült Államokban lévő személyek további támadásokra szövetkeznek. Többek között a palesztin Hamász terrorszervezet, a szintén az iráni rendszer által támogatott libanoni síita Hezbollah és a jemeni húszi lázadók fenyegetéseit konkrétan is említette az amerikai kormány figyelmeztetése, amely éberségre szólította fel az állampolgárokat.