Huszonnégy óra alatt mindent elvesztettek: szerelem, árulás és kivégzés a diktatúra árnyékában

Giacomo Puccini 1858-ban született, és mindössze 66 évet élt. Azonban az olasz opera lírai lelke ennyi idő alatt is olyan remekműveket adott a világnak, mint a Pillangókisasszony, a Bohémélet, a Turandot vagy a Tosca. Még csak 42 éves volt, amikor 1900-ban megtartották a Rómában játszódó Tosca ősbemutatóját. A Teatro Costanziban zajló és az operairodalom egyik legfeszültebb premierjeként számontartott bemutató idején Olaszországban puskaporos volt a hangulat a kenyérlázadások és politikai zavargások miatt. Bár a közönség szűnni nem akaró tapssal és több ária megismételtetésével jutalmazta a darabot, a kritikusok sokkolónak és túl brutálisnak ítélték a cselekményét (van benne kínzás, gyilkosság, öngyilkosság is). Némi ellentmondást vélhetünk ebben felfedezni, hiszen az operairodalom legjelentősebb alkotásainak történetei nem vidámságukról ismertek. Operába nem nevetni járunk.
Az olasz ősbemutatót hamarosan követte a hazai, amit 1903. december elsején tartottak a Magyar Királyi Operaházban. Hatalmas volt a siker, a címszerepet Krammer Teréz, Cavaradossit Arányi Dezső, míg a darab antagonistáját, Scarpiát Takáts Mihály játszotta.
Az alkotás története egy feszült, mindössze 24 óra alatt lejátszódó politikai krimi és szerelmi tragédia, amely 1800-ban, Napóleon itáliai hadjárata idején játszódik Rómában.
