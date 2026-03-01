Huszonnégy óra alatt mindent elvesztettek: szerelem, árulás és kivégzés a diktatúra árnyékában

Forrás: Operaház Facebook-oldala

A naiv, vallásos és féltékeny Tosca önhibáján kívül válik a teljhatalmú Scarpia rendőrfőnök gusztustalan és felkavaró játékának eszközévé. Ugyan operára ültünk be, így sejtjük, hogy teljesen feleslegesen, de azért végig szurkolunk a szerelmeseknek, és reménykedünk, hogy ezúttal jó véget ér a történet. De Puccini operája nem egy hollywoodi limonádé, itt nincs menekvés.

A Tosca operaáriái világhírűek

A darab több ismert áriát is tartalmaz. Rögtön az elején felcsendül egy Cavaradossi előadásában, majd a II. felvonásban érkezik a címszereplő híres szopránáriája, a Vissi d’arte.

A kétségbeesett Floria éneke egy valódi ima, ami a művészet és a szerelem iránti odaadásról szól. Nagy örömünkre azon az estén, amikor mi néztük meg az előadást, a csodálatos dal Ádám Zsuzsanna hangján kelt életre.

A művésznő tökéletes Tosca, megvan hozzá a szépsége, bája és a hangereje. Ezen az estén Scarpiát Vladislav Sulimsky, míg Mario Cavaradossit Brickner Szabolcs alakította. A darab velejéig romlott rendőrfőnökét kiválóan eljátszó belarusz bariton a szentpétervári Mariinszkij Színház énekese, és Budapesten első ízben volt hallható.

Az előadás rendezője, Ókovács Szilveszter semmit nem bízott a véletlenre. Bár már a zene és a történet drámaisága is magával ragadó, de a lehengerlő látvány, a kivetített fekete-fehér képek, a kommunista világot megidéző atmoszféra, ami olyan jelenetekben csúcsosodik ki, mint a homokzsákokon fekvő halottak vagy a templomban sekrestyést verő és gyerekeket fegyverrel kordában tartó karhatalom, olyan előadást tár a nézők elé, ami mellbevágó. És ugyan nem minden modern rendezés tesz jót egy-egy operának, ebben az esetben az alkotás sokkal több lett tőle, eddig nem ismert mélységeit fedte fel.

A darabban a Magyar Állami Operaház Zenekarát, Énekkarát és Gyermekkarát Kesselyák Gergely, az évad kamaraművésze vezényli, aki több mint negyedszázados tapasztalattal rendelkezik már Puccini művének interpretációjában.