Élve bezárták a sírboltba a fiatal szerelmespárt

A legcsodálatosabb „hangszer” az emberi hang, mivel azt maga Isten teremtette. Épp ezért a szépen csengő ének az egekig érhet. Jól tudja ezt az operát kedvelő közönség, hiszen a legkomplexebb, emberi hanggal életre hívott előadásokon valóban úgy érzi, mintha közelebb kerülne a Magasságoshoz, a lelke ki akarna szakadni a mellkasából és szállni fel a mennyek kapujáig.

Az Aida három főszereplője: Boross Csilla, Gál Erika és Pataki Adorján (Fotó: Berecz Valter)

Az emberiség kulturális fejlődése során számos páratlan alkotás született, egyebek mellett festmények, könyvek, komolyzenei alkotások, amelyeknek értékesebb fele mindig arra törekedett, hogy egy magasabb lelkiállapotba helyezze csodálóját. Majd a szakralitás háttérbe szorulásával egyre gyakrabban vált a kulturális termékek egyedüli céljává a szórakoztatás, ami egyébként még el is fogadható, de az már kevésbé, amikor csak a megbotránkoztatás vagy a trágárság a fő cél egy koncerten vagy kiállításon.

Az opera komplexitásának köszönhetően egy értő rendezéssel nem tud veszíteni szépségéből, túlontúl ott él benne a régi idők szakralitása. Így operába járni napjaikban is valódi csoda, megismételhetetlen élmény, isteni találkozás.

Ha pedig nagy klasszikust választunk, nem tévedhetünk. Így tettünk mi is, amikor a Magyar Állami Operaházban megtekintettük Giuseppe Verdi mesterművét, az Aidát.

Fotó: Berecz Valter

Az opera napjaink veszélyeire is reflektál

Az Operaház Mohácsi János rendezésében és a főszerepekben kettős szereposztással mutatta be a háború kegyetlenségét is megvillantó alkotást. Az operairodalom e jeles darabja egy szerelmi háromszöget tár a nézők elé, amelynek tagjai a címszereplő Aida, az etióp hercegnő, a katona Radamès, aki a testőrség kapitánya és Amneris, az egyiptomi király lánya. A konfliktus alapja hármuk kapcsolata: mindkét nő szereti Radamèst, ő azonban csak a rabszolgaként tartott Aida érzéseit viszonozza. Amikor a katona vezetésével az egyiptomi hadsereg leigázza Etiópiát, Aida apja, az ország királya fogságba esik. Kiléte ugyan titokban marad, ezzel megmenekül a haláltól, de Aida segítségét kéri, hogy népük számára elhozza a szabadságot. Ebbe a cselszövésbe pedig a lány szerelme is belekeveredik.