magyar állami operaházverdiaida

280 fős grandiózus gárdával érkezik az Aida az Operába

Verdi grandiózus operája Sümegi Eszter és Boross Csilla címszereplésével tér vissza a Magyar Állami Operaház műsorára. Először énekli a Házban Radamès szerepét Pataki Adorján, Rajna Martin első karmester pedig ugyancsak először vezényli a darabot. Az Aida 110 fős kórussal, 70 fős zenekarral és 20 színpadi zenésszel, 50 fős statisztériával, valamint két tucat balettművésszel létrejövő, nagyszabású előadás, amely 2026. január 24. és február 3. között látható Mohácsi János rendezésében, Bodor Johanna koreográfiájával.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 17:17
Fotó: Rákossy Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ellenség által elhurcolt, királyi rangját titkoló etióp rabszolganő és a csatában győzedelmeskedő, majd intrikák nyomán árulóvá váló egyiptomi hadvezér tragikus szerelmi története több mint másfél évszázada ejti rabul a világ és benne a magyar közönség képzeletét. Aida őszinte és tiszta érzelmeit Amneris, a fáraó féltékeny lánya és Amonasro, az etióp király is kíméletlenül kihasználja. A rabszolga hercegnő és kedvese, Radamès is csapdába kerül: a hazájuk és szerelmük iránti hűség közt húzódó ellentétet csak a halál oldhatja fel.

Aida
Az Aida két szereplője: László Boldizsár és Sümegi Eszter

A monumentális jelenetek mögött meghúzódó, szívszorító, emberi konfliktusaival és a dalszínházak falain kívül is népszerű zenéjével Verdi Aidája nemcsak a szerző életművének, hanem az operairodalom egyik csúcspontjának bizonyult, csak Budapesten több mint ezer előadást élt meg.

A magyar színházi élet emblematikus alakja, Mohácsi János 2015-ös rendezésében, Bodor Johanna koreográfiájával látható előadás látványvilágában is annak a háborúskodásnak a borzalmait kívánja érzékeltetni, ami a szerelmesek életét keretezi, és ami sajnos napjainkban sem vesztett aktualitásából.

Fotó: Rákossy Péter

A nyolcelőadásos sorozatban először vezényli az Aidát Rajna Martin, a Magyar Állami Operaház első karmestere, aki a Verdi-operák terén tavaly a Macbeth, korábban pedig az Attila kapcsán is kiérdemelte a szakma és a közönség elismerését. 

A kettős szereposztás címszerepét nagy tapasztalat birtokában Sümegi Eszter és Boross Csilla formálja meg, akik már a rendezés Erkel színházi bemutatójában is színpadra léptek az Amnerist alakító Komlósi Ildikó és Gál Erika partnereiként. 

Először láthatjuk Radamèsként az Operaházban Pataki Adorjánt, aki 2023-ban Kolozsváron mutatkozott be ebben a szerepben és László Boldizsárral közösen alakítja az egyiptomi hadvezért. Amonasro megformálóiként Kálmándy Mihály és Alexandru Agache térnek vissza gyakran énekelt szerepükhöz, mellettük Cser Krisztián (Egyiptom királya), Gábor Géza (Ramfis), a rendezésben ugyancsak a premier óta szereplő Heiter Melinda (főpapnő), valamint a Hírnökként most debütáló Bartos Barna lép színpadra. 

A Magyar Állami Operaház 89 fős zenekarral és 112 fős kórussal, 15 balettművésszel és további 50 statisztával, valamint a Vincze Tünde Produkció és a New Step Fitness 12 artistájával gondoskodik arról, hogy előadása valóban grandiózus legyen.

Az Aida a 2025/26-os évadban január 24-én, 25-én délelőtt, 27-én, 28-án, 30-án, 31-én, február 1-jén délelőtt és 3-án tekinthető meg az Operaházban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknémetország

Nehéz lenne vitatkozni

Bayer Zsolt avatarja

Schiffer Andrásnak igaza van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.