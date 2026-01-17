280 fős grandiózus gárdával érkezik az Aida az Operába

Az ellenség által elhurcolt, királyi rangját titkoló etióp rabszolganő és a csatában győzedelmeskedő, majd intrikák nyomán árulóvá váló egyiptomi hadvezér tragikus szerelmi története több mint másfél évszázada ejti rabul a világ és benne a magyar közönség képzeletét. Aida őszinte és tiszta érzelmeit Amneris, a fáraó féltékeny lánya és Amonasro, az etióp király is kíméletlenül kihasználja. A rabszolga hercegnő és kedvese, Radamès is csapdába kerül: a hazájuk és szerelmük iránti hűség közt húzódó ellentétet csak a halál oldhatja fel.

Az Aida két szereplője: László Boldizsár és Sümegi Eszter

A monumentális jelenetek mögött meghúzódó, szívszorító, emberi konfliktusaival és a dalszínházak falain kívül is népszerű zenéjével Verdi Aidája nemcsak a szerző életművének, hanem az operairodalom egyik csúcspontjának bizonyult, csak Budapesten több mint ezer előadást élt meg.

A magyar színházi élet emblematikus alakja, Mohácsi János 2015-ös rendezésében, Bodor Johanna koreográfiájával látható előadás látványvilágában is annak a háborúskodásnak a borzalmait kívánja érzékeltetni, ami a szerelmesek életét keretezi, és ami sajnos napjainkban sem vesztett aktualitásából.

Fotó: Rákossy Péter

A nyolcelőadásos sorozatban először vezényli az Aidát Rajna Martin, a Magyar Állami Operaház első karmestere, aki a Verdi-operák terén tavaly a Macbeth, korábban pedig az Attila kapcsán is kiérdemelte a szakma és a közönség elismerését.

A kettős szereposztás címszerepét nagy tapasztalat birtokában Sümegi Eszter és Boross Csilla formálja meg, akik már a rendezés Erkel színházi bemutatójában is színpadra léptek az Amnerist alakító Komlósi Ildikó és Gál Erika partnereiként.

Először láthatjuk Radamèsként az Operaházban Pataki Adorjánt, aki 2023-ban Kolozsváron mutatkozott be ebben a szerepben és László Boldizsárral közösen alakítja az egyiptomi hadvezért. Amonasro megformálóiként Kálmándy Mihály és Alexandru Agache térnek vissza gyakran énekelt szerepükhöz, mellettük Cser Krisztián (Egyiptom királya), Gábor Géza (Ramfis), a rendezésben ugyancsak a premier óta szereplő Heiter Melinda (főpapnő), valamint a Hírnökként most debütáló Bartos Barna lép színpadra.

A Magyar Állami Operaház 89 fős zenekarral és 112 fős kórussal, 15 balettművésszel és további 50 statisztával, valamint a Vincze Tünde Produkció és a New Step Fitness 12 artistájával gondoskodik arról, hogy előadása valóban grandiózus legyen.

Az Aida a 2025/26-os évadban január 24-én, 25-én délelőtt, 27-én, 28-án, 30-án, 31-én, február 1-jén délelőtt és 3-án tekinthető meg az Operaházban.