törölközőtörölköző mosásanappalimosás

Miért lesznek a törölközők mosás után érdesek és fakók? Hogyan előzhetjük meg?

A luxus néha a legegyszerűbb pillanatokban jelenik meg. Például akkor, amikor a zuhany alól kilépve egy puha, vastag törülköző vesz körül. A törölköző mosása azonban gyakran épp ezt az élményt rontja el, hiszen néhány hét elteltével az anyag érdes, fakó és kellemetlen tapintású lesz, mintha csiszolópapírba burkolóznánk. Ha nem tudjuk, mi okozza a törülközők gyors elhasználódását, könnyen belenyugodhatunk abba, hogy ez így természetes. Pedig legtöbbször javítható hiba áll a háttérben.

Bogos Zsuzsanna
2026. 03. 01. 6:42
Forrás: pexels/Castorly Stock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miért lesz érdes a törölköző mosás után? A legtöbb esetben nem az anyag minősége romlik el. A törölköző mosása során azonban már néhány apró hiba is látható nyomot hagy az anyagon. Összeszedtük, mi vezet az érdes tapintáshoz és hogyan előzhetjük meg hosszú távon.

törölköző mosása
A törölköző mosása nem bonyolult, de néhány apró hiba érdes tapintást okozhat (Pexels/Juliano Ferreira)

A törölköző mosása: túl jót akarunk

Ha tudjuk, hogyan mossuk a törölközőt, már néhány apró változtatás is látványos eredményt hozhat. Tévhit például, hogy minél több mosószert használnak, annál tisztább és puhább lesz a törülköző. Valójában azonban a túlzott mosószer-használat bevonatot képez a szálakon, amit a mosógép nem tud teljesen kiöblíteni. Ez a lerakódás az, ami a törülközőket merevvé, fakóvá és kevésbé nedvszívóvá teszi. Ugyanez igaz a textilöblítőkre is. Bár kellemes illatot adnak és elsőre puhának tűnnek, valójában viaszszerű réteget hagynak a szálakon, ami hosszú távon rontja a nedvszívást, ráadásul a szennyeződések a szövet belsejében ragadnak ilyenkor. 

A megoldás kevesebb mosószer, öblítő helyett mechanikus puhítás (például szárítógolyók), valamint a gyártó által ajánlott mennyiségek betartása lehet.

A mosógép túlpakolása 

A törülközők nehezek és nedvszívók, ezért sok vízre és helyre van szükségük, hogy igazán tiszták legyenek. Ha viszont túl sok ruhát zsúfolunk a dobba, a szennyeződés egyszerűen nem tud kioldódni, sőt, gyakran visszakerül az anyagba. Egy egyszerű szabály segíthet: a dob legfeljebb kétharmadáig legyen tele, és maradjon hely a ruhák mozgásához.

A törölköző helyes mosása: egyedül

Gazdaságosnak tűnhet együtt mosni a törölközőket a ruhákkal, azonban itt is lehetnek buktatók. A cipzárak, gombok és patentok, könnyen megakadhatnak a törölközők anyagában. Idővel ezek az anyag károsodáshoz vezethetnek. A ruhák együttes mosása ráadásul a festékátvitel kockázatát is magában hordozzák, elronthatja az új, friss törölközők telt színét.

A láthatatlan ellenségek: víz, hő és lerakódások

Ha megértjük, mitől lesz érdes a törölköző, sokkal könnyebb elkerülni azokat a hibákat, amelyek hosszú távon rontják az anyag minőségét. Gyakran a kemény víz ásványi anyagai lerakódhatnak a szálakban, amitől a törülközők merevvé és szürkévé válhatnak. A klórtartalmú fehérítő emellett idővel sárgulást okozhat (használjunk tehát oxigénes fehérítőt), a túl magas szárítási hőmérséklet szó szerint „ráégetheti” az olajokat és mosószermaradványokat a textilre. 

A legjobb a szabad levegő, de ha szárítógépet használunk, alacsonyabb hőfokú ciklust állítsunk be. (Egyébként a mosáshoz is ez ajánlott, a magas hőfokot csak a nagyon szennyezett törölközőkhöz érdemes használni.) Elképzelhető, hogy így a törölközők még kissé nedvesek lesznek, amikor a szárítógép befejezi a programot; lehet, hogy pár órára fel kell akasztania őket, hogy teljesen megszáradjanak, de legalább valóban tiszták lesznek.

Olajok, krémek, smink 

A testápolók, naptejek, smink- és arcápolási termékek könnyen beivódnak a szálak közé. Ezek idővel elszínezik az anyagot és csökkentik a puhaságot. Ha rendszeresen használunk ilyen készítményeket, időnként érdemes előkezelni a törülközőket folttisztítóval vagy vízzel hígított mosószerrel, különösen azokat a részeket, amelyek gyakrabban érintkeznek a bőrrel. 

Penész és szagok: a rossz tárolás következményei

A nedves törülközők szennyeskosárban hagyása szinte biztos recept a dohos szagra és a penészfoltokra. Hasonló problémát okozhat az is, ha a tiszta törülközőket párás fürdőszobában tároljuk.

Alapszabályok, amelyeket érdemes betartani:

  • a használt törülköző mindig száradjon ki teljesen,
  • mosás előtt ne maradjon összegyűrve,
  • a tiszta törülközők száraz, jól szellőző helyen legyenek.

Ne feledkezzünk meg a mosógépről sem!

A mosógép belsejében idővel penész és lerakódás alakulhat ki, amelyek minden mosással visszakerülhetnek a textíliákra. Háromhavonta egy alapos tisztítóciklus nemcsak a törölköző állapotán javíthat, hanem a gép élettartamát is meghosszabbíthatja. Ha a mosógépnek nincs tisztítóprogramja, akkor futtassunk le egy üres programot a legmagasabb hőfokon. A mosógép tisztításakor mindig ellenőrizzük az ajtó körüli gumitömítéseket és az adagolót is.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkunhalmi ágnes

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét

Felhévizy Félix avatarja

Dübörög a kampány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu