Ezek a szokások észrevétlenül veszik el az időnket

A modern élet tempója mellett természetesnek tűnik, hogy időnként „szétesik” a nap. Ám amikor ez állandósul, érdemes közelebbről megnézni, mivel is töltöttük az időnket. Mi történik valójában a háttérben, amikor úgy érezzük, elszaladt az idő? Mik lehetnek időrabló szokások?

Az időrabló szokások gyakran észrevétlenül veszik el az időnket. (Fotó: Pexels/Surja Raj)

1. Automatikus telefonnyitogatás

Reggel néhány perc az közösségi médiát pörgetve, délután egy gyors görgetés a hírek között, este még egy ellenőrzés, és máris eltűnt a napból jó pár értékes óra. A telefon kézbe vétele ma már sokszor nem is tudatos döntés, hanem reflex. A jelenséget számos kutatás vizsgálta, és úgy találták, a függőséget erősíti, hogy az agyunk szeret gyors jutalmat kapni. Egy új értesítés, egy kedvelés, egy hozzászólás márpedig mind olyan apró dopaminjutalmak, amikor azonnali elégedettséget okoznak és tovább erősítik a szokást. Az ára viszont az elvesztegetett idő.

2. Multitasking

Sokáig erénynek számított, ha valaki egyszerre több dologgal foglalkozik. A pszichológiai vizsgálatok azonban mást mutatnak: valójában ez egy illúzió, a gyors váltások csökkentik a teljesítményt és növelik a mentális fáradtságot. Ráadásul valójában időveszteséggel jár, még akkor is, ha ez elsőre nem érzékelhető. A szakértők szerint az „egy dologra figyelés” nemcsak hatékonyabb, hanem hosszú távon kíméletesebb is az idegrendszer számára. (Remek módszer például a Tom Hanks által is gyakorolt Pomodoro-technika, amiről korábban itt írtunk.)

3. Állandó értesítések

Itt az előző kettő pont kombinálásáról van szó: amikor egy új üzenet, egy telefonrezgés, egy értesítés miatt kiszakadunk abból, amivel éppen foglalkozunk. Egy-egy ilyen kizökkentés után akár 15–20 perc is kellhet ahhoz, hogy a figyelem teljesen visszatérjen az eredeti feladathoz. Ha a nap folyamán folyamatosak ezek a megszakítások, a koncentrált munka szinte lehetetlenné válik, még akkor is, ha látszólag folyamatosan dolgozunk.

4. Halogatás

A halogatásnak több oka is lehet, a végeredmény azonban ugyanaz: hiába kezdjük el később, egy egész gondolati ciklus pörög a teendő körül addig is. A halogatott feladat tehát nem tűnik el, végig ott van a háttérben, mentális energiát emészt fel, emiatt pedig az aktuális tevékenységünkre se tudunk igazán koncentrálni. Akkor már egyszerűbb túlesni rajta.