Ezek a szokások észrevétlenül veszik el az időnket

Mire megy el valójában a napunk? Néha nem is olyan egyszerű erre a kérdésre válaszolni. A nap végén úgy érezzük, nem történt semmi rendkívüli, mégis elfáradtunk. Nem tartott fel bennünket egyetlen nagy esemény órákra, mégsem maradt idő igazán semmire. Ha közelebbről megnézzük, kiderül: nem az időnk volt kevés, hanem időrabló szokások vették át észrevétlenül az irányítást a napjaink felett.

Bogos Zsuzsanna
2026. 02. 26. 5:30
Forrás: Pexels/Jordan Benton
A modern élet tempója mellett természetesnek tűnik, hogy időnként „szétesik” a nap. Ám amikor ez állandósul, érdemes közelebbről megnézni, mivel is töltöttük az időnket. Mi történik valójában a háttérben, amikor úgy érezzük, elszaladt az idő? Mik lehetnek időrabló szokások?

időrabló szokások, óra
Az időrabló szokások gyakran észrevétlenül veszik el az időnket. (Fotó: Pexels/Surja Raj)

1. Automatikus telefonnyitogatás 

Reggel néhány perc az közösségi médiát pörgetve, délután egy gyors görgetés a hírek között, este még egy ellenőrzés, és máris eltűnt a napból jó pár értékes óra. A telefon kézbe vétele ma már sokszor nem is tudatos döntés, hanem reflex. A jelenséget számos kutatás vizsgálta, és úgy találták, a függőséget erősíti, hogy az agyunk szeret gyors jutalmat kapni. Egy új értesítés, egy kedvelés, egy hozzászólás márpedig mind olyan apró dopaminjutalmak, amikor azonnali elégedettséget okoznak és tovább erősítik a szokást. Az ára viszont az elvesztegetett idő. 

2. Multitasking

Sokáig erénynek számított, ha valaki egyszerre több dologgal foglalkozik. A pszichológiai vizsgálatok azonban mást mutatnak: valójában ez egy illúzió, a gyors váltások csökkentik a teljesítményt és növelik a mentális fáradtságot. Ráadásul valójában időveszteséggel jár, még akkor is, ha ez elsőre nem érzékelhető. A szakértők szerint az „egy dologra figyelés” nemcsak hatékonyabb, hanem hosszú távon kíméletesebb is az idegrendszer számára. (Remek módszer például a Tom Hanks által is gyakorolt Pomodoro-technika, amiről korábban itt írtunk.)

3. Állandó értesítések

Itt az előző kettő pont kombinálásáról van szó: amikor egy új üzenet, egy telefonrezgés, egy értesítés miatt kiszakadunk abból, amivel éppen foglalkozunk. Egy-egy ilyen kizökkentés után akár 15–20 perc is kellhet ahhoz, hogy a figyelem teljesen visszatérjen az eredeti feladathoz. Ha a nap folyamán folyamatosak ezek a megszakítások, a koncentrált munka szinte lehetetlenné válik, még akkor is, ha látszólag folyamatosan dolgozunk.

Egy új üzenet, egy telefonrezgés, egy értesítés miatt kiszakadunk abból, amivel éppen foglalkozunk. 

4. Halogatás 

A halogatásnak több oka is lehet, a végeredmény azonban ugyanaz: hiába kezdjük el később, egy egész gondolati ciklus pörög a teendő körül addig is. A halogatott feladat tehát nem tűnik el, végig ott van a háttérben, mentális energiát emészt fel, emiatt pedig az aktuális tevékenységünkre se tudunk igazán koncentrálni. Akkor már egyszerűbb túlesni rajta.

5. Perfekcionizmus 

A túlzott aprólékosság gyakran lassítja előrehaladást. Sok feladat nem igényel tökéletességet, először befejezni kell, és ha szükséges, utólag csiszolhatunk is rajta. Ha őszintén végiggondoljuk a napunkat, hamar feltűnik, hogy ezek a szokások észrevétlenül veszik el az időnket. Nem látványos időpazarlásról van szó, inkább automatikus szokásokról és napi rutinokról. Tudatos időgazdálkodás helyett sokszor megszokásból működünk. Így az időpazarlás a mindennapokban nem rendkívüli eseményekhez kötődik, hanem apró döntésekhez, amelyeket újra és újra, tudattalanul hozunk meg.

Hogyan változtassunk az időrabló szokásokon?

A nagyböjt hagyományosan az elcsendesedés, az önfegyelem és a tudatos lemondás ideje. Nemcsak ételekről lehet ilyenkor lemondani, hanem rosszul működő szokásokról is. Egy-egy automatikus mozdulat visszafogása – a telefon kézbe vétele, a halogatás – apró, mégis jelentős változást hozhat. Ebben segíthet:

  • Tudatos figyelem: jegyezzük fel egy napig, mikor nyúlunk automatikusan a telefon után. Az eredmény olyan megdöbbentő lesz, hogy már másnap változtatni fogunk ezen.
  • Értesítések korlátozása: legyen olyan időszak, amikor offline vagyunk
  • Egyszerre egy dolog: egy feladatra fókuszálás, legalább 25 percig.

 

