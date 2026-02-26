A pusztítás évei: az orosz–ukrán háború legvéresebb csatái + videó

A 2022. február 25. és március 31. között zajló kijevi csata az invázió egyik meghatározó ütközete volt. Az orosz erők több irányból közelítették meg a fővárost, miközben rakétatámadások és szárazföldi harcok zajlottak a városban és környékén.

Heves összecsapás bontakozott ki az Antonov repülőtérért. A várost folyamatos tüzérségi és rakétacsapások érték, több lakóépület és infrastrukturális létesítmény – köztük a kijevi tévétorony – találatot kapott.

A lakosság egy része metróalagutakban keresett menedéket, tízezrek csatlakoztak a területvédelmi erőkhöz. Az orosz csapatok végül nem tudták elfoglalni a fővárost, és március végén kivonultak Kijev megyéből.

A visszavonulás után a Kijev környéki városokban újabb megrázó részletek kerültek napvilágra.