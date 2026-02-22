Négy év háború: Oroszország már hosszabb ideje harcol Ukrajnában, mint a náci Németország ellen

Oroszország ukrajnai teljes körű inváziójának hossza átlépte az 1418 napot, ezzel hosszabb ideig tart, mint amennyi idő alatt a Szovjetunió legyőzte a náci Németországot. Ellentétben a Vörös Hadsereg berlini menetelésével, Putyin csapatai nem érték el a gyors győzelmet: 2022 februárjában nem sikerült elfoglalni Kijevet, a háború pedig állóháborúvá, véres lövészárok-harcokká alakult.

Oroszország és Ukrajna háborúja csaknem négy éve tart (Fotó: AFP)

Oroszország a Krím 2014-es illegális annektálása óta kb. 20 százalékot tart ellenőrzése alatt Ukrajnából, de a 2022-es invázió óta a területi nyereség nagyon lassú: a donyecki régióban két év alatt mindössze kb. 50 km-t nyomultak előre. A NATO-főtitkár szerint „kerti csiga tempóban” haladnak. A Pokrovszk nevű csomópont felé átlagosan napi 70 métert haladtak, írja a The Independent.

Oroszország és Ukrajna is hatalmas veszteségeket szenved el a háborúban

A veszteségek óriásiak – egyes becslések szerint a két oldalon közel 2 millió katona halt meg, sebesült meg vagy tűnt el. A CSIS washingtoni kutatóintézet szerint orosz oldalról kb. 1,2 millió a veszteség (ebből 325 ezer halott), ukrán oldalról pedig akár 600 ezer (140 ezer halott).

Ez a legnagyobb veszteségű háború a II. világháború óta.

A harcok drónok döntő szerepével zajlanak: először a történelemben a drónok gyakorlatilag lehetetlenné teszik a nagy erők titkos összevonását. Ukrajna drónokkal ellensúlyozza az orosz tűzerőt, Oroszország pedig optikai szálas, nehezen zavarható drónokat vet be, 50 km-es halálzónát létrehozva.

Oroszország télen masszívan támadta Ukrajna energiarendszerét, Kijevben órákra korlátozták az áramot a hidegben.

Ukrajna válaszul orosz olajfinomítókat, energiacélpontokat támad drónokkal és rakétákkal, elsüllyesztett orosz hadihajókat a Fekete-tengeren és egy másik akcióban júniusban drónokkal több orosz bombázó bázist talált el.