Ukrajna fenyegetőzve üzent a szlovák és a magyar kormánynak

„Ultimátumokat inkább a Kremlnek és semmiképpen sem Kijevnek kellene címezni” – állt a tárca közleményében. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton azt közölte: „amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás (a Barátság vezetéken) Szlovákiába, megkéri az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást”.

Ukrajna a Barátság kőolajvezeték ügyében üzent

A kijevi külügyminisztérium azt közölte: az ilyen intézkedések „provokatívak, felelőtlenek, és a teljes régió energiabiztonságát fenyegetik”.

Az ukrán külügyminiszter szavaira Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en reagált. Mint írta:

Egyszerű és világos: ahelyett, hogy beavatkoznátok a választásainkba, inkább indítsátok újra az olajszállításokat Magyarországra és Szlovákiába! Mindketten tudjuk, hogy ennek nincs technikai akadálya!

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló szállítmányok a Barátság kőolajvezetéken január végén álltak le. Ukrajna állítása szerint a vezetéket ért orosz dróntámadás miatt függesztették fel az olajszállítást.

A rendelkezésre álló információk alapján azonban semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés után bejelentette:

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz.

A tárcavezető pénteken azt is bejelentette, hogy amíg Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

