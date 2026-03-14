Orbán Viktor hat városban tart fórumot a Békemenet után

Megvannak a miniszterelnöki országjárás helyszínei és időpontjai. Orbán Viktor hat városba látogat el március 22-ig.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 17:23
Orbán Viktor miniszterelnök országjárásra indul a Békemenet utáni héten. A kormányfő ezzel kapcsolatban részleteket osztott meg a közösségi oldalán.

Orbán Viktor március 22-ig hat városba látogat el.

Kaposváron kezd, a város főterén, a Kossuth téren fog beszélni hétfőn 18 órától.

A miniszterelnöki országjárás további időpontjai és helyszínei:

  • március 17., 18.00: Eger, Dobó István tér
  • március 18., 18.30: Dunaújváros, Dózsa György tér
  • március 20., 18.00: Szentendre, Fő tér
  • március 21., 16.00: Miskolc, Szent István tér
  • március 22., 16.00: Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

Orbán Viktor február 2-án Mórahalmon és Mártélyon tartott fórumot, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. Márciusban is járta az országot: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. A digitális polgári körök háborúellenes országjárása, amelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
