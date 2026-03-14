Orbán Viktor hat városban tart fórumot a Békemenet után

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásra indul a Békemenet utáni héten. A kormányfő ezzel kapcsolatban részleteket osztott meg a közösségi oldalán.
Orbán Viktor március 22-ig hat városba látogat el.
Kaposváron kezd, a város főterén, a Kossuth téren fog beszélni hétfőn 18 órától.
A miniszterelnöki országjárás további időpontjai és helyszínei:
- március 17., 18.00: Eger, Dobó István tér
- március 18., 18.30: Dunaújváros, Dózsa György tér
- március 20., 18.00: Szentendre, Fő tér
- március 21., 16.00: Miskolc, Szent István tér
- március 22., 16.00: Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
Orbán Viktor február 2-án Mórahalmon és Mártélyon tartott fórumot, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. Márciusban is járta az országot: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. A digitális polgári körök háborúellenes országjárása, amelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!