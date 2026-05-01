Jogerős a választási eredmény, elutasították Toroczkai beadványát

A Kúria érdemben bírálta el a felülvizsgálati kérelmet, és arra jutott, hogy nem megalapozott. Az NVB országos listás eredményt megállapító határozata ugyanis csak arra hivatkozással támadható, hogy a szavazatok, töredékszavazatok, részeredmények összesítése során az NVB törvénysértő módon járt el, nem tartotta be a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályokat. A Kúria végzésében rámutatott, hogy az állított jogsértés nem az eredmény megállapításának folyamatához, hanem még a szavazást megelőző kampánytevékenységhez volt köthető, ezért az az országos listás eredményt megállapító NVB-határozat elleni jogorvoslat körében nem volt vizsgálható. A bíróság ezek alapján az NVB határozatát helybenhagyta. A Kúria döntése jogerős.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)