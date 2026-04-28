Rendkívüli

Június 13-án tartják a Fidesz tisztújító kongresszusát

Manfred WeberBrüsszelkormányMagyarországMagyar Péter

Erre sem kellett sokat várni: Weber bevallotta, most az a feladatuk, hogy segítsék az új kormányt

Európának most „bizalmi tőkét” kell befektetnie az új magyar kormányba – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kedden strasbourgi sajtótájékoztatóján. „Valószínűleg még túl is fogják teljesíteni azt, amire ebben a pillanatban szükség van” – mondta Weber a Tisza-kormányra utalva. Mint hangsúlyozta, nem kritikára, „túlságosan részletekbe menő tárgyalásokra”, hanem támogatásra van szükség, hogy a kormány teljesíteni tudja a választók elvárásait.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 11:09
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Weber rámutatott: az új magyar vezetés kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, ami erős politikai felhatalmazást jelent.

Kiemelte, hogy a brüsszeli látogatás is azt mutatja, hogy „nincs vesztegetni való idő”, és az új magyar vezetés azonnal fel akarja venni a kapcsolatot az uniós intézményekkel.

Az EPP elnöke szerint a bizalom megadására nem azért van szükség, mert azt az Európai Unió elvárja, hanem azért, mert „a magyar állampolgárok kérték a változásokat”. Hozzátette: az új kormány világos felhatalmazással rendelkezik, és képes lesz beteljesíteni a várakozásokat.

Valószínűleg még túl is fogják teljesíteni azt, amire ebben a pillanatban szükség van

– mondta Weber, hozzátéve, hogy mindez „nagyon jó üzenet” Európa számára.

Weber európai szinten „nagyon pozitív politikai fejleményként” értékelte a magyarországi változásokat. „Nagyon jó, mindenki számára kedvező eredmény született” – fogalmazott.

Felidézte: az európai parlamenti választások után Budapestre látogatott, ahol a Tisza Párt képviselőivel együtt fogadta Magyar Pétert az EPP családjába. Mint mondta, az elmúlt két évben jó együttműködésen alapuló közös utat jártak be.

Ami most Magyarországon történt, az ennek a bizalmi befektetésnek a visszaigazolása

– mondta, hozzátéve: az EPP számára különösen fontos, hogy egy jelentős európai ország élén ismét néppárti miniszterelnök áll.

Hangsúlyozta: a sikerhez egyrészt teljesítmény, másrészt jövőkép szükséges, amit szerinte az új magyar vezetés és az EPP európai szinten is képvisel. „Folytatjuk ezt az utat, ez politikai megközelítésünk sikere”

– fogalmazott.

Az EPP elnöke üdvözölte, hogy felszabadították a mintegy 90 milliárd eurós forrást Ukrajna támogatására. Kiemelte: ez is azt erősíti, hogy bizalmat kell adni az új magyar kormánynak, amely – mint mondta – elkötelezett a változtatások mellett, különösen a jogállamiság területén.

Weber szerint az Európai Parlamentnek kulcsszerepe van a Brüsszel és Budapest közötti bizalom újjáépítésében. Ennek részeként szükségesnek nevezte a Magyarországgal szemben indított 7. cikk szerinti eljárás megszüntetését.

A témában feltett kérdésre válaszolva közölte: ezzel kapcsolatban vita várható, de személyes álláspontja szerint „itt az idő a változtatásra”.

Hozzátette: a budapesti utcákon látott, európai zászlókat lengető fiatalok demonstrációi azt mutatják, hogy erős európai elköteleződés van a magyar társadalomban.

– Most az a feladatunk, hogy segítsük az új kormányt – hangsúlyozta. Mint mondta, nem kritikára, „túlságosan részletekbe menő tárgyalásokra”, hanem támogatásra van szükség, hogy a kormány teljesíteni tudja a választók elvárásait.

– Európának most az új kormány oldalán álló barátnak kell lennie, amely segít teljesíteni az állampolgárok konkrét elvárásait. Ezért a fő üzenet a bizalmi tőke megadása – fogalmazott Manfred Weber.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu