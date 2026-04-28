Erre sem kellett sokat várni: Weber bevallotta, most az a feladatuk, hogy segítsék az új kormányt

Weber rámutatott: az új magyar vezetés kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, ami erős politikai felhatalmazást jelent.

Kiemelte, hogy a brüsszeli látogatás is azt mutatja, hogy „nincs vesztegetni való idő”, és az új magyar vezetés azonnal fel akarja venni a kapcsolatot az uniós intézményekkel.

Az EPP elnöke szerint a bizalom megadására nem azért van szükség, mert azt az Európai Unió elvárja, hanem azért, mert „a magyar állampolgárok kérték a változásokat”. Hozzátette: az új kormány világos felhatalmazással rendelkezik, és képes lesz beteljesíteni a várakozásokat.

Valószínűleg még túl is fogják teljesíteni azt, amire ebben a pillanatban szükség van

– mondta Weber, hozzátéve, hogy mindez „nagyon jó üzenet” Európa számára.

Weber európai szinten „nagyon pozitív politikai fejleményként” értékelte a magyarországi változásokat. „Nagyon jó, mindenki számára kedvező eredmény született” – fogalmazott.

Felidézte: az európai parlamenti választások után Budapestre látogatott, ahol a Tisza Párt képviselőivel együtt fogadta Magyar Pétert az EPP családjába. Mint mondta, az elmúlt két évben jó együttműködésen alapuló közös utat jártak be.

Ami most Magyarországon történt, az ennek a bizalmi befektetésnek a visszaigazolása

– mondta, hozzátéve: az EPP számára különösen fontos, hogy egy jelentős európai ország élén ismét néppárti miniszterelnök áll.