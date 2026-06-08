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Már a válogatott edzésére is jegyet árul az MLSZ, Rossi szerint ezt megérdemlik a szurkolók

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Történelmi lépésre szánta el magát a Magyar Labdarúgó-szövetség a válogatott keddi, Kazahsztán ellen vívandó felkészülési meccse előtt. A debreceni találkozót megelőzően már ötezer jegyet értékesítettek Marco Rossi csapatának edzésére, és a szövetségi kapitány szerint a szurkolók megérdemlik, hogy közelről lássák kedvenceiket. A pénteki, finnek ellen aratott győzelem után a magyarok győzelemmel szeretnék befejezni az ősszel kezdődő Nemzetek Ligája sorozatra a felkészülést, ami nem lesz egyszerű, mert az alapemberek közül Kerkez és Sallai biztosan nem léphet pályára.

Molnár László
2026. 06. 08. 19:03
Marco Rossi bízik abban, hogy Debrecenben megmarad a válogatott veretlensége
Marco Rossi bízik abban, hogy Debrecenben megmarad a válogatott veretlensége Fotó: Balogh Dávid
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– A magyar bajnokságot folyamatosan követjük élőben, ha nem élőben, akkor felvételről, minden játékost ismerünk, a jó és a rossz tulajdonságaikat egyaránt. Jól ismerjük őket, 

nem szimpátia alapján választjuk ki, kik kerüljenek be a nemzeti csapat keretébe.

Tisztában vagyunk vele, sok jó játékos van, szinte mind a középpályán, nem igazán lehet őket a saját posztjuktól eltérő szerepkörben játszatni. Fontos, hogy készen álljanak mindig, akár a posztjukon kívül is bevethessük őket. A lényeg, hogy folyamatosan fejlődjenek – mondta a válogatási elvekről.

Marco Rossi csak a győzelmet tudja elfogadni a kazahok elleni felkészülési meccsen
Marco Rossi csak a győzelmet tudja elfogadni a kazahok elleni felkészülési meccsen. Fotó: Balogh Dávid

Nyerni kell a kazahok ellen, más eredményt nem fogad el a kapitány

Egy biztos, a bizalom megvan a szakember iránt, ugyanis a szerződése 2030-ig szól, azaz nyugodtan tervezhet a következő négy esztendőre, melynek végén sikerrel kell megvívnia a csapatával a világbajnoki selejtezőt. Marco Rossi azonban ennek ellenére sem biztos abban, hogy addig a nemzeti csapat élén marad.

– A szerződésem, ugyebár, 2030-ig szól, addig két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnoki selejtezősorozat vár ránk, ha azok nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk, nem biztos, hogy a vb-kvalifikáció idején is én ülök a kispadon. Nekünk lépésről lépésre kell haladnunk, nem szabad annyira előreszaladnunk. 

A miénk egy olyan csapat, amely folyamatosan próbálja kijavítani a hibáit, miközben igyekszik fejleszteni a játékát.

Bízom abban, hogy szép jövő előtt áll ez a válogatott – fogalmazott a kapitány.

A kazahok elleni meccsel kapcsolatban elmondta, szeretnének jól szerepelni, és az a prioritás, hogy elkerüljék, ami legutóbb, a finnek elleni találkozó utolsó szakaszában történt, amikor az ellenfél háromszor lekontrázta a magyar válogatottat.

– Nekünk kell irányítunk a játékot, szeretnénk minél többet birtokolni a labdát, igaz, ebbe a kazahoknak is lesz beleszólásuk, akik ellen szeretnénk a labdát birtokolni és támadó szellemű játékot produkálni – árulta el meccstervét a magyar kapitány, aki a kazahok ellen sem Kerkez Milosra, sem pedig Sallai Rolandra nem számíthat.

Ha Marco Rossi is úgy dönt, a debreceniek hazai játékosnak is szurkolhatnak majd a kazahok ellen. A kapitány ugyanis a finnek után a keddi találkozón is 

pályára küldheti Szűcs Tamást, akit az egyik legígéretesebb játékosnak tart, 

aki rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, hogy nemzetközi szintű labdarúgóvá váljon. 

– Egy rendkívül intelligens srác, nagyon szerény és tudja, miben kell fejlődnie. Nagyon érdekes jövő előtt áll – állította Rossi.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete

  • Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra), Pécsi Ármin (FC Liverpool)
  • Védők: Csinger Márk (ETO FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina)
  • Középpályások: Baráth Péter (SK Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (ZTE FC), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
  • Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Varga Barnabás (AEK).

 

 

 

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