Már a válogatott edzésére is jegyet árul az MLSZ, Rossi szerint ezt megérdemlik a szurkolók

– A magyar bajnokságot folyamatosan követjük élőben, ha nem élőben, akkor felvételről, minden játékost ismerünk, a jó és a rossz tulajdonságaikat egyaránt. Jól ismerjük őket,

nem szimpátia alapján választjuk ki, kik kerüljenek be a nemzeti csapat keretébe.

Tisztában vagyunk vele, sok jó játékos van, szinte mind a középpályán, nem igazán lehet őket a saját posztjuktól eltérő szerepkörben játszatni. Fontos, hogy készen álljanak mindig, akár a posztjukon kívül is bevethessük őket. A lényeg, hogy folyamatosan fejlődjenek – mondta a válogatási elvekről.

Marco Rossi csak a győzelmet tudja elfogadni a kazahok elleni felkészülési meccsen. Fotó: Balogh Dávid

Nyerni kell a kazahok ellen, más eredményt nem fogad el a kapitány

Egy biztos, a bizalom megvan a szakember iránt, ugyanis a szerződése 2030-ig szól, azaz nyugodtan tervezhet a következő négy esztendőre, melynek végén sikerrel kell megvívnia a csapatával a világbajnoki selejtezőt. Marco Rossi azonban ennek ellenére sem biztos abban, hogy addig a nemzeti csapat élén marad.

– A szerződésem, ugyebár, 2030-ig szól, addig két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnoki selejtezősorozat vár ránk, ha azok nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk, nem biztos, hogy a vb-kvalifikáció idején is én ülök a kispadon. Nekünk lépésről lépésre kell haladnunk, nem szabad annyira előreszaladnunk.

A miénk egy olyan csapat, amely folyamatosan próbálja kijavítani a hibáit, miközben igyekszik fejleszteni a játékát.

Bízom abban, hogy szép jövő előtt áll ez a válogatott – fogalmazott a kapitány.

A kazahok elleni meccsel kapcsolatban elmondta, szeretnének jól szerepelni, és az a prioritás, hogy elkerüljék, ami legutóbb, a finnek elleni találkozó utolsó szakaszában történt, amikor az ellenfél háromszor lekontrázta a magyar válogatottat.

– Nekünk kell irányítunk a játékot, szeretnénk minél többet birtokolni a labdát, igaz, ebbe a kazahoknak is lesz beleszólásuk, akik ellen szeretnénk a labdát birtokolni és támadó szellemű játékot produkálni – árulta el meccstervét a magyar kapitány, aki a kazahok ellen sem Kerkez Milosra, sem pedig Sallai Rolandra nem számíthat.